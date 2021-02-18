(Друкуємо мовою оригіналу)

Франция сомневается, что изменение формата, а тем более отказ от «минских переговоров», поможет урегулированию на Донбассе. От этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Париж допускает дискуссию по изменению формата переговоров. Но многое зависит от мнения России – пожелает ли она «модифицировать» «Минск», сказал дипломат. К тому же Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Перед этим заявлением вице-премьер Украины Алексей Резников отметил: Минские соглашения нужны, но их нужно модернизировать. Россия продолжает выступать категорически против пересмотра «Минска». Почему входящая в «нормандскую четвёрку» Франция против предложения Киева откорректировать «Минск»? Насколько последователен Париж в отношении политики президента Владимира Путина против Украины?

«Мы прагматики»

Париж считает ситуацию по урегулированию на Донбассе сложной, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Россия все время пытается делать вид, что она – не сторона конфликта, и пробует заставить Киев вести переговоры с «сепаратистами» напрямую, констатировал дипломат.

«Мы сопротивляемся этой динамике и пытаемся заставить Россию взять на себя определенные обязательства... Я знаю о дебатах в Украине по Минских соглашениям. Но мы прагматики, мы не уверены, что, изменяя формат переговоров, вы решите ситуацию. Все зависит от политической воли России – захотят они брать на себя какую-то ответственность», – отметил посол.

Этьен де Понсен сказал, что много раз слышал от Киева о существовании «плана Б», но не знает, в чем он заключается. «Но пока его нет, вы должны придерживаться «плана А», а это «нормандский формат» и Минские соглашения», – говорит дипломат.

Не будет Минских соглашений, не будет санкций за невыполнение «Минска»

Париж допускает дискуссию по изменению формата переговоров. Но многое зависит от мнения России – пожелает ли она «модифицировать» «Минск», отметил дипломат. Он также подчеркнул: Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России.

«Не будет Минских соглашений, не будет санкций за невыполнение «Минска». Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем заходить на эту территорию», – сказал Этьен де Понсен.

«Мне как юристу не нравится»

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил: Украина не может отказаться от Минских соглашений, но документ нуждается в модернизации.

«Мне как юристу не нравится текст «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», в частности пункт 9, где речь идёт об очерёдности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России. Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции», – сказал министр.

Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей

Также Резников ответил на обвинения Москвы, что Украина не выполняет «Минск». Вице-премьер, который также является первым заместителем главы украинской делегации на «Минских» переговорах, призвал Россию внимательно читать ею же подписанное шесть лет назад в столице Беларуси.

«Первым пунктом есть вопросы безопасности. Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей, при этом, Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность», – обращает внимание Резников.

Он не впервые призвал к модернизации Минских соглашений. Об этом же Резников говорил в эксклюзивном интервью Радио Свобода в ноябре прошлого года.

«Сегодня мы, почитав внимательно Минские соглашения, понимаем, что во время их составления и заключения была допущена существенная ошибка. То, что записали в пункте 9-м, очередность выборов как приоритет, а затем начало взятия контроля над границей, это была ошибка. И эта ошибка сегодня не дает возможности нам продуктивно двигаться в решении этой задачи. Поэтому если Российская Федерация действительно настроена на завершение этой гибридной войны и прекращение конфликта с соседней Украиной, должна понять, что придется идти на уступки и дать возможность проконтролировать границу. Если они не доверяют непосредственно пограничной службе Украины, мы готовы искать компромиссный вариант, когда будет посредник в качестве международного представительства. Например, дополнительная миссия ОБСЕ с расширенным мандатом», – предложил в эксклюзивном интервью Радио Свобода Резников.

Франция, Путин и Украина

Директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица оценил Радио Донбасс Реалии в целом политику Франции относительно действий России – не только войны на Донбассе, а и ранее – со времени «Мюнхенской речи» Владимира Путина. Уже тогда, в 2007 году, отмечает Перепелица, президент России провозгласил то, что он осуществляет все эти 14 лет. На Донбассе, в Европе, в мире. И какова реакция тогда была Франции?

«В феврале 2007 года Путин выступил со своей эпохальной, исторической речью. И эта речь тогда была воспринята со скепсисом со стороны американской делегации, а немцы и французы приветствовали эту речь. И сказанное Путиным в этой речи сегодня Россией значительной частью уже осуществлено. Путин фактически бросил вызов тому мировому порядку, который был установлен после окончания Холодной войны. Эта «путинская» доктрина к сожалению реализована сегодня. И мы это видим по последним событиям», – считает Перепелица.

Эта «путинская» доктрина к сожалению реализована сегодня

Между тем члены «нормандской четвёрки» Франция, Германия и со времени развязанной 7 лет назад войны против Украины, и ранее подчеркивают свою приверженность неукоснительному соблюдению норм международного права, осуждая и аннексию Крыма, и кровопролитие на Донбассе. Берлин и Париж все эти 7 лет поддерживают санкции против России за дестабилизацию ситуации в Восточной Украине.

«Наша задача все же найти решение ситуации, которая является чисто политической со всех сторон. Решение этой политической ситуации зависит в первую очередь от Москвы, от России», – подчеркивает посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Франция видит «непоследовательность» Зеленского

А политолог Алеся Яхно прогнозирует, что позиция Запада в этом году может стать еще жестче. И Запад (та же Франция в частности) не могут не обращать внимания на непоследовательность нынешней украинской власти по Донбассу. Политолог имеет ввиду например некоторых назначенных президентом Владимиром Зеленским деятелей, позиционировавших себе сторонниками установления мира на Востоке Украины.

«Настал период, когда геополитическая ситуация меняется. По ряду вопросов позиция в отношении России может быть жестче. Имею ввиду в том числе новую администрацию Соединённых Штатов. Могут быть новые санкции. В этой ситуации для Украины очень важно иметь очень четкий, понятный план и четкую, понятную позицию. Чтобы не было вот этих противоречивых фраз, которые мы слышали от Фокина, от Сивохо, от каких-то других людей, которые делали заявления, а потом другая часть власти от них отказывалась» – сказала Яхно.

Чтобы не было вот этих противоречивых фраз, которые мы слышали от Фокина, от Сивохо

А что касается выполнения Минских соглашений, представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш обращает внимание на то, что площадь оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сейчас на 1400 квадратных километров больше, чем зафиксировано в «Минске-2». Непонятно, на какую именно территорию распространяются Минские договоренности, отметил Гармаш.

Со своей стороны, Россия подчеркивает, что она не является участником конфликта на Донбассе и не воюет с Украиной. А боевые действия, по официальной позиции Москвы, являются «гражданской войной». Помощь России жителям ОРДЛО является исключительно гуманитарной, утверждают в Москве. Также Россия постоянно обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений.

«Ничего не разблокировано (на Донбассе) с точки зрения экономики и социальной сферы. Ничего не сделано в плане политического урегулирования, и официальные лица в Киеве заявляют, что не собираются выполнять Минские соглашения и ставят вопрос о пересмотре их основополагающих положений. Я хочу обратить внимание на то, что Минские соглашения подтверждены резолюцией Совета безопасности ООН. И в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся», – заявил 17 декабря прошлого года президент Владимир Путин.