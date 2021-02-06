«Це удар по мінських домовленостях»: Кулеба заявив про провокації з боку Кремля

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Росія йде на різноманітні провокації, щоб зашкодити спробам мирного врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Зокрема, так він оцінив у «Суботньому інтерв’ю» недавній так званий форум під назвою «Русскій Донбас», що його російські гібридні сили і російські пропагандисти провели в окупованому нині Донецьку.

«Це провокація. Це конкретний удар по мінських домовленостях і демонстрація зневаги Росії до мінських домовленостей, до зусиль в ТКГ, «нормандського формату», – наголосив він.

«Цей «форум» в Донецьку: можна, звісно, росіянам розводити руками і казати: так це не ми, це якісь там люди приїхали, щось розказували. Але коли приїжджають ключові персонажі російської машини пропаганди і виголошують певні тези і проводиться великий захід, лише меганаївна людина може вважати, що так просто сталося, що це випадково», – сказав Кулеба.

Він згадав також і про інші дії Росії й скеровуваних нею угруповань на окупованій частині Донбасу, зокрема, в Тристоронній контактній групі для врегулювання в цьому регіоні: «Я ж отримую звіти про кожне засідання ТКГ і бачу, хто, що і як каже. Тому картинка, яка в мене є, дозволяє мені абсолютно чітко сказати, що йде ось ця гра. Вони розхитують ТКГ і «Нормандію», дискредитують їх різними провокаціями, наприклад, спробою передати ув’язнених через Віктора Медведчука. Це ж теж демонстративна дія поза межами усталених форматів, провокація. Тобто вони все це розхитують, а паралельно розганяють наратив, що це «Україна вбиває «Мінськ» і «Нормандію». Ось це і є суть російської гри на цьому напрямі».

Так званий форум «Русский Донбасс» відбувся в Донецьку 28 січня. У ньому, серед інших незаконно прибулих із Росії, взяли участь головний редактор російського прокремлівського телеканалу RT, фінансованого державою, Маргарита Симоньян, її чоловік і ведучий прокремлівського телеканалу «НТВ» Тигран Кеосаян, головний редактор радіостанції «Говорит Москва» Роман Бабаян чи Андрій Козенко – в Росії його вважають «депутатом Державної думи», незаконно «обраним» для «представництва» в нижній палаті російського парламенту частини території сусідньої України – окупованого Криму.

На цьому форумі, зокрема, Симоньян сказала: «Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і хочуть бути частиною своєї величезної, великої, нашої щедрої батьківщини. І ми зобов’язані їм це забезпечити. Росіє-матінко, забери Донбас додому». У Москві на це заявили, що думка Симоньян про необхідність приєднати Донбас до Росії є її особистою точкою зору.

В МЗС України цей захід тоді ж назвали прикладом підривної діяльності Росії.

Ватажки підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, ще в середині січня заявили, що вирішили «в односторонньому порядку» передати владі України деяких утримуваних ними ув’язнених українських громадян. За їхніми словами, йдеться про групу жінок, літніх і важко хворих осіб, у яких російські гібридні сили не бачать загрози для себе.

При цьому в заяві від імені обох угруповань стверджувалося, що передача мала відбутися «за посередництва Віктора Медведчука» – проросійського українського діяча, народного депутата України, лідера проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» і кума президента Росії Володимира Путіна.

Тим не менше, ця передача не відбулася досі, всупереч численним повідомленням, у яких багато разів змінювалася і кількості звільнюваних, і способи їхньої передачі. Російські і проросійські засоби інформації при цьому пропагували роль у цьому особисто Медведчука. Але з кінця січня про їхню долю практично нічого не чути.

Українська делегація в ТКГ розкритикувала роль Медведчука в поверненні українців із ОРДЛО, заявивши, що він і Росія намагаються «використати полонених у своїх політичних інтересах».