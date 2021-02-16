Із Росією можна домовлятися лише про те, як під неї «лягти» – Касьянов

Після спільної участі в телеефірі з ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним глава української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук визнав: із Росією зараз практично неможливо домовитися щодо врегулювання на Донбасі. Експрезидент України констатував: Пушилін підтвердив те, що в «ДНР» намагаються «трансформуватися до Росії». Кравчук наголосив: метою роботи ТКГ є реінтеграція непідконтрольних територій України, а у Росії та бойовиків – «завдання зовсім інші». Про що ж тоді говорити Україні з Росією щодо Донбасу? Тим більше, що Кравчук зробив свою заяву в шосту річницю домовленостей «Мінськ-2», які досі не виконані.

Росія не відпустить Україну – Касьянов

Про неможливість домовитися з Росією було очевидно будь-якій розсудливій людині задовго до того, як Леонід Кравчук вплутався в цю бійку, зазначив Радіо Донбас.Реалії волонтер Юрій Касьянов. Це було очевидно, на його думку, ще до початку розв'язаної Росією війни.

Москва ніколи не хотіла відпускати не те що Донбас, а всю Україну. Домовлятися з РФ можна лише з точки зору переговорів васала зі своїм сувереном, каже він. Як наприклад Татарстан – із центральним урядом Росії часів президента Бориса Єльцина. Домовлятися, зауважує Касьянов, як грабувати милостиво надану територію і скільки при цьому платити данини Москві. В такому випадку не може бути й мови про суверенітет. Взагалі в України зараз є два шляхи, зазначає Касьянов.

«Перший шлях – щоб це була незалежна держава, а не частина Російської імперії, ми повинні за Україну битися. Росія не відпустить Україну, незалежно від того, хто буде президентом – Зеленський, Порошенко, Тимошенко… Другий варіант – «лягти» під Росію. Так, як «лягла» Білорусь. Тобто, стати повністю залежними від Росії. Питання в тому, який варіант обере наше суспільство. Адже за час, коли Україна мала президентом Порошенка, а тепер Зеленського, патріотичні настрої стали формальними. Вони тільки декларуються. Їхні прояви – тільки прапорці, вишиванки, паради. А реальні патріотичні настрої звелися до нуля. Всі бачать, що влада і передусім наші лідери так звані ніяк не зацікавлені в дійсно незалежній Україні. Вони цих лідерів цікавлять лише як джерело прибутку», – заявив Касьянов.

Питання в тому, який варіант обере наше суспільство

Стверджуючи, що патріотичні настрої в Україні «звелися до нуля», Касьянов уточнив: це не означає, що зараз нікому відстоювати країну від російської агресії. Такі люди є і вони не будуть сидіти склавши руки, якщо президент Володимир Зеленський або його наступник почнуть домовлятися з Росією про капітуляцію.

«У нас є, зберігся і напевно навіть розвинувся певний потенціал вільний людей, справжніх патріотів. Не роблю акцент на таких організаціях, як «Національний корпус», «Правий сектор» і такі подібні. Маю на увазі людей, які в душі є патріотами, які звикли жити достатньо незалежно. І ці люди не погодяться з позицією капітулянтства. Ці люди вміють тримати в руках зброю. І вони безумовно стануть захищати країну, якщо наші лідери будуть вести її до складу Російської імперії», – наголошує Юрій Касьянов.

Росія – дуже негнучка в політичних питаннях. Але просування в гуманітарній сфері є – Мацука

Із Росією треба і можна домовлятися. Не про капітуляцію, а з гуманітарних аспектів. На цьому наголосив Радіо Донбас.Реалії голова громадської організації «Донецький інститут інформації», головний редактор видання «Новости Донбасса» Олексій Мацука. Так, війна триває, Україна повинна відстоювати свої інтереси. Але при цьому виникає чимало поточних проблем із комуналки, газу, опалення, води, КПВВ і так далі, зауважує Мацука. На лінії зіткнення, навіть якщо не стріляють, важкі умови життя у тисяч людей.

«Наприклад, на початку цього року ми знову бачили в Торецьку прорив водогону в поле. А трубу слід полагодити. Тому доводилося домовлятися, щоб не було обстрілів і ремонтники мали змогу приступити до роботи. Цього вже достатньо, щоб вести переговори. Адже той же Торецьк і населені пункти поряд – це понад 30 тисяч осіб. Якщо вони залишаються без води – це величезна катастрофа. І поки ми туди воду напряму не подаємо, маємо продовжувати переговори в разі потреби. І це стосується не лише Торецька. Є також наприклад Мар’їнка, Красногорівка – це все живі люди. І їм потрібен газ, якого немає взимку, їм треба опалення, вони змушені «буржуйки» ставити. Або та ж Авдіївка з її заводом-гігантом. Він також залежить від агресивної поведінки Росії та її проксі на Донбасі. Ми вимушені в рамках захисту своїх інтересів і власних жителів, які мешкають на лінії зіткнення, діяти у форматі цих переговорів», – каже Мацука.

Також Олексій Мацука вважає, що Україна не повинна забувати про своїх громадян по той бік лінії фронту. Плюс, звичайно ж, обмін утримуваними особами. З цим за останній рік-півтора мало успіхів, але раніше успішні обміни були. І відбулися вони саме завдяки переговорам.

Як можна не вести переговори про обмін утримуваними особами?

«Є і другий момент – люди, що мешкають на непідконтрольній території. Як можна при цьому не вести переговори про обмін утримуваними особами? Треба вести переговори і про це, і про в’їзд туди гуманітарних місій – зокрема, «Червоного Хреста». Поле переговорів – значно ширше за політичне поле. Є і гуманітарний аспект, і дуже важливий аспект безпеки. Росія – дуже негнучка в політичних питаннях. Але просування в гуманітарній сфері все одно є. Завдячуючи в тому числі переговорам Києва і Москви», – зазначає Мацука.

А щодо своєї участі в ефірі російського «Первого» телеканалу, в якому брав участь ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін, Леонід Кравчук стверджував: «таким чином офіційно на російському телеканалі в Москві ватажок заявив про реальні цілі».

А радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович пояснив цей ефір тим, що Кравчука «не попередили» про участь Пушиліна. При цьому Арестович визнав у програмі «Свобода слова» на ICTV, що Кравчук міг відмовитися від такого діалогу на російському пропагандистському каналі. Але міг і «використовувати, щоб довести неправоту» опонента.

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