Українська делегація порушить питання численних обстрілів на Донбасі на засіданнях ТКГ 16 і 17 лютого

Українська делегація у Тристоронній контактній групі під час чергового засідання ТКГ порушуватиме питання численних обстрілів на Донбасі, повідомила пресслужба української делегації для участі в ТКГ.

«Окремо буде поставлене питання щодо численних порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за таким графіком:

16 лютого відеоконференції робочих груп із безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.

17 лютого – відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

В українській делегації в ТКГ додали, що порядок денний буде таким:

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню,

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Українська сторона, попри всі ці порушення, заявляла, що перемир’я триває далі, бо, мовляв, щоб говорити про його зрив, потрібні принаймні два тижні бойових дій.

Водночас голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук нещодавно заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.