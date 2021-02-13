Підсумки розгляду Радбезом ООН виконання Мінських угод. Хто ж винен, що війна триває? 

Постійне представництво Росії при ООН втретє, напередодні чергової річниці підписання Мінських угод, скликало засідання Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй для розгляду стану виконання досягнутих домовленостей. Які результати?

Напередодні шостої річниці підписання Мінських домовленостей щодо припинення бойових дій на сході України, на вимогу Росії зібрався Радбез ООН.

Окрім постійних та непостійних членів Ради Безпеки у засіданні взяли участь:

заступниця Генерального секретаря з політичних питань та питань розбудови миру Розмарі ДіКарло;

спеціальний представник Голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гайді Ґрау;

керівник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Халіт Чевік;

а також постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Ґойсген;

позицію України членам Ради безпеки представив Голова делегації України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Обговорення відкрила Розмарі ДіКарло. Заступниця Генсека ООН нагадала, що цього року Україна відзначає 30-ту річницю незалежності і висловила повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Організація Об'єднаних Націй підтримує народ України

Значна частина виступу ДіКарло стосувалася погіршенню ситуації на тимчасово непідконтрольних територіях, зростанню кількості обстрілів та втрат.

«Ми дуже занепокоєні збільшенням кількості гарячих точок. Цей небезпечний тренд має бути зупинено», – наголосила Розмарі ДіКарло.

ДіКарло також зазначила, що відсутність прогресу у переговорному процесі посилює ризик погіршення безпекової ситуації.

«Як неодноразово заявляв Генеральний секретар ООН, Організація Об'єднаних Націй підтримує народ України у його пошуку стійкого миру»,– запевнила вона.

Більшість представників країн-членів Ради Безпеки також висловили свою підтримку Україні, її суверенітету та територіальної цілісності.

Представники США, Німеччини та Франції назвали Російську Федерацію справжнього винуватицею військових дій на Сході України.

Огляд виступів на засіданні Ради Безпеки ООН, а також інтерв'ю із постійним представником України в ООН Сергієм Кислицею підготувала Ірина Соломко з «Голосу Америки»:

Росія несе відповідальність за невиконання Мінських угод і війну

Зокрема, Родні Гантер, політичний координатор Постійного представництва США при ООН у своїй промові нагадав про те що Росія анексувала Крим та підбурювала конфлікт на Донбасі.

«Росія з одного боку блокує прогрес в дипломатичних перемовинах, а з іншого тренує, забезпечує зброєю та фінансуванням військові формування та підтримує «самопроголошену» владу», – зазначив він.

Ці дії призвели до загибелі більше, ніж 13 тисяч людей, 1,5 мільйона були змушені залишити свої домівки і 3,4 мільйона потребують гуманітарної допомоги.

Гантер також додав, що США дуже занепокоєні тим, що Росія та її поплічники створюють перепони для роботи гуманітарних організацій та моніторингової місії ОБСЄ.

Складається враження, що це не Росія вторглася в Україну, а Україна в Росію



Критичним щодо дій Росії був виступ і Постійного представника Німеччини Крістофа Ґойсгена. Зокрема, він нагадав Постпреду Росії про Будапештський меморандум, який Москва порушила, а також заявив, що з виступу представника Росії при ООН, «складається враження, що це не Росія вторглася в Україну, а Україна в Росію».

Ґойсген поклав відповідальність за невиконання Мінських угод на Росію.

«Росія повинна зупинити масову видачу російських паспортів у Криму та на Донбасі. Це все суперечить духу Мінських домовленостей, і є порушенням норм міжнародного права. На жаль, те, як Росія поводиться в Україні, є частиною моделі, яку ми регулярно бачимо і тут, у Раді Безпеки, її неповагу до міжнародного права», – зазначив він.

А що Україна?

Леонід Кравчук, у свою чергу, надав учасникам зустрічі оновлену інформацію щодо виконання Мінських угод.

Зокрема, він зазначив, що Україна провела розведення сил на трьох дільницях, а також ініціювала його ще на чотирьох. Київ також прописав план спільних кроків з виконання Мінських угод.

Сьогодні вже нікого не можуть ввести в оману спроби Росії



«Документ містить чіткі пропозиції спрямовані на припинення конфлікту та повністю відповідає духу і букві угод», – наголосив Кравчук.

Україна також затвердила рамкову угоду щодо протимінної діяльності та доопрацювала план щодо розмінування на 19 погоджених майданчиках.

Проте російська сторона під різними приводами відмовляється завершити роботу з розмінування, а також щодо чотирьох нових ділянок по розведенню сил.

«На сьогодні вже нікого не можуть ввести в оману спроби Росії переконати міжнародне співтовариство, що в Україні немає російських військ, зброї або найманців. Адже фактично Російська Федерація перетворила окремі райони Донецької і Луганської областей, а також Крим у свій великий військовий форпост», – підсумував Леонід Кравчук.

23 лютого відбудуться зініційовані Україною щорічні дебати у Генеральній Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях.

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