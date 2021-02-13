Росія ганьбиться перед світом, Зеленський тримається за перемир'я: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

11 лютого бойовики на Донбасі вбили іще двох українських військових – і знову зі снайперської зброї і кулеметів. Таким чином, із початку лютого на фронті загинули вже п'ять бійців ЗСУ, іще шістьох біло поранено. «Перемир’я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є», – заявив напередодні чергового вбивства українських солдатів голова української делегації в Тристоронній контактній групі на перемовинах по Донбасу Леонід Кравчук, натякнувши, що на таких поодиноких провокаціях Росія навряд чи зупиниться . Однак президент Володимир Зеленський, який того ж таки трагічного 11-го лютого разом із послами країн «Великої вісімки» був на Донбасі , зокрема у прифронтовій Авдіївці, заявив, що Україна «не дасть сепаратистам зірвати перемир'я» , зазначивши, що бійці ЗСУ «знають, що вони мають знайти адекватну відповідь снайперам, які знищили наших військових». І дійсно, штаб ООС у звітах останнім часом заявляє, що на обстріли – які дедалі частіше стають прицільними – «українські захисники надавали адекватну відповідь».

Чому Росія обрала тактику винищення бійців ЗСУ вогнем снайперів? Чому Кравчук заявив про зрив перемир'я, а Зеленський – ні? І що Україні робити із провокаціями на фронті? Обговорюємо у ефірі:

Нахабніє Росія і на міжнародній арені: під час триденнього візиту голови європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви (першого за чотири роки) його російський колега Сергій Лавров назвав ЄС «ненадійним партнером», на зауваження щодо жорстких розгонів мітингів у підтримку Олексія Навального заявив, що це «квіточки» у порівнянні із поліцейським насиллям проти протестувальників на Заході, а наприкінці візиту дав доручення вислати трьох дипломатів європейських країн із Росії ніби-то за участь в антиурядових мітингах. Повернувшись до Брюсселя, Боррель заявив , що Росія «від'єднується від Європи» та пообіцяв санкції за арешт Навального, які обговорюватимуться на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 22 лютого і на саміті ЄС у березні. А Лавров вже з Москви парирував , що Росія у такому випадку може взагалі «розірвати відносини з ЄС». Як Європа може відповісти на приниження свого посла та зухвалість Москви – розбираємо тут .

Іще одне «дипломатичне шоу» за участі Росії та за її ініціативи відбулося 11-го лютого на засіданні Радбезу ООН з приводу 6-ї річниці підписання Мінських домовленостей по Донбасу. Там – певно, неочікувано для себе – Москва зіткнулася із жорсткою критикою з боку США, Німеччини та Франції, які рішуче звинуватили її у невиконанні «Мінська» та прямо закликали прибратися із Донбасу. У відповідь постпред Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Берлін та Париж є «співучасниками злочинів Києва проти населення Донбасу», а постпреду Німеччини повідомив, що «Україна окупувала Україну» . В ефірі ми обговорили із експертами – навіщо Москві було влаштовувати цей театр, та чи варто Києву сподіватись на зміну політики Росії щодо Донбасу через те, що в Радбезі Росія лишилась на самоті:

11 лютого сталася іще одна річниця: знаменитої промови Володимира Путіна на Мюнхенській конференції із безпеки 2008-го року, коли російський президент вперше кинув виклик США на НАТО. Чи виграє він сьогодні оголошену самим ж ним нову «холодну війну»?

Резонансний випадок на передовій поблизу Вікторівки, який «розкрутили» проросійські ЗМІ в Україні: солдат ООС вбив водія автівки та поранив її пасажира, коли вони проривались в бік окупованої території. Розбираємось, що ж там трапилось та чи порушив боєць устав ЗСУ.

За лінією зіткнення угруповання «ЛНР» почало «оптимізацію мережі загальноосвітніх закладів» (тобто просто закриває 5 шкіл та дитсадочків, про що бояться сказати прямо), а угруповання «ДНР» придумало, як «віджати» будь-яку квартиру чи будинок у громадян України, які там не живуть (нагадаємо, понад мільйон переселенців переїхали до вільної частини України і повертатися просто бояться) задля поповнення житлового фонду для бойовиків. А іще з окупованої частині Донеччини до своїх ровесників у Росії ніби-то «звернулися» студенти із місцевих «вишів», закликавши їх не ходити на мітинги на підтримку Олексія Навального. Студенти ці, як з'ясувалося – із «кишенькової» організації під контролем «ДНР», а саме їхнє звернення кишить маніпуляціями.

Наостанок –​ познайомтеся із непересічним літературним проєктом , в якому беруть участь українські та американські літератори-аматори, і який покликаний пояснити Заходу, у чому взагалі суть війни Росії із Україною.

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