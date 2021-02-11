«Они не хотят вам добра»: Кремль заставил студентов в Донецке обратиться к ровесникам в России

«Никто не вспомнит о вас! Никто не будет защищать вас в пылу гражданской войны!». На ютуб-канале «Республиканского медиа-холдинга», объединяющего практически все газеты в Донецке под крылом «Министерства информации ДНР», появился ролик, в котором студенты из оккупированного Донецка «призывают» своих ровесников в России не выходить на улицы в поддержку Алексея Навального. В качестве аргументов молодые люди на казенном, явно исходящим от «старших товарищей» языке, рассказывают якобы историю своей страны, где студенческие протесты привели к «гражданской войне».

Студенты представляются «активом Студенческой лиги ДНР» и заявляют, что обращаются к студентам РФ от «лица всей студенческой молодежи» Донбасса. Эта организация – «СтудЛига ДНР» – появилась в ноябре прошлого года при содействии «правительства ДНР» для того, чтобы объединить «студенческий актив» так называемых «вузов», которые остались на неподконтрольной части Донецкой области, и «построить прочный мост взаимодействия между молодёжью и руководством Донецкой Народной Республики».

По факту группировка «ДНР» создала «официальный» орган молодежи, которая живет в оккупированных городах, с правом «единого голоса» - конечно же, созвучного политике группировки. За участие в «СтудЛиге» (а туда активно агитируют вступать активистов из всех 12 «вузов», оставшихся на неподконтрольной части Донецкой области)молодым людям обещают скидки по специальным карточкам «для проведения приятного досуга».

Первым к российским студентам в ролике обращается руководитель «Студенческой лиги ДНР» студент 3-го курса исторического факультета клона Донецкого национального университета, оставшегося в оккупированном городе, Владимир Сухинин. Он сообщает, что студенты Донбасса с «ужасом наблюдают кадры акций и шествий, которые сейчас происходят на территории России», и хотят предостеречь сверстников от того, что может произойти.

Дальше Сухинин сразу же заявляет, что молодежь Донбасса «уже 7 лет живет в состоянии гражданской войны», а другие студенты эмоционально развивают мысль своего лидера, оперируя давно известными штампами, которые мы сейчас разберем.

«Уже 7 лет мы живем в состоянии гражданской войны»

С самого начала войны на Донбассе Россия и ее СМИ называют происходящее там «гражданским конфликтом». То, что «русская весна» во всех городах Юга и Востока Украины в 2014-м году была инспирирована «приезжими» из России вместе с местными ее симпатиками, рассказывали практически все очевидцы тех событий. Украинские аналитики собирают эти свидетельства по захвату Россией всех городов Донбасса для будущих судов.

Фраза «За поребрик!», сказанная во время захвата российскими военными главка МВД в Краматорске в апреле 2014-го года, стала символом происходящего тогда в Украине. В Гааге сейчас судят нескольких граждан РФ, в том числе экс-полковника ФСБ РФ Игоря Гиркина, которые обвиняются в сбитии Боинга-777 в небе над Донбассом из установки «Бук», привезенной с территории России. Совсем недавно Украина в ОБСЕ детально рассказала о том, как Москва управляет оккупированной частью Донбасса – за каждым местным «стоит» российский управленец, который и принимает ключевые решения. Также там сказано, что командование «армейскими корпусами» – местной военной группировкой РФ на оккупированной части Донбасса - осуществляется из штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Зачем студенты называют войну на Донбассе гражданской? Вероятно, потому что Россия хочет снять с себя ответственность за более 13-ти тысяч убитых, более миллиона переселенцев из Донбасса только на территории Украины, разрушенное жилье и промышленность региона.

«В 2004-м году представители западных стран говорили, что победа протестующих приведет их к лучшей жизни и сделает гражданами свободной Европы»

При этом в ролике показывают знаменитый визит представительницы Госдепа США Виктории Нуланд на Майдан осенью 2013-го года – то есть через 9 лет после событий, о которых идет речь. А собственно во время Оранжевой революции президенты Польши Александр Квасьневский, Литвы Валдас Адамкус и комиссар ЕС Хавьер Солана действительно призывали к третьему туру выборов, опасаясь возможного раскола страны и выступали посредниками между режимом Леонида Кучмы и сторонниками Виктора Ющенко. О какой-либо поддержке одной из сторон речь не шла.

«После Оранжевой революции страна раскололась на Запад и Восток»

В Украине тогда действительно наметился политический раскол по региональному признаку. Но инициатором его стал как раз пророссийский Виктор Янукович, чьи политтехнологи с российскими консультантами придумали знаменитую карту с «тремя сортами украинцев» для мобилизации жителей Юга и Востока Украины. Поделка эта широко разошлась тогда по стране, естественно, без указания авторства, и стала одной из причин большого количества сочувствующих российской агрессии на Донбассе среди украинцев. В то же время самого Виктора Ющенко, который хотел посетить Донецк для проведения съезда «Нашей Украины» и «наладить мосты» с местным населением – тогдашняя власть города просто не пустила.

«После 2004 года нас стали заставлять учиться, общаться и думать на украинском языке»

На самом деле после 2004-го года в Донецке и других городах Донбасса как раз украинский язык игнорировался на всех уровнях - от учебы, делопроизводства до публичных мероприятий. К 2008-му году в Донецке только 20% школьников учились на украинском языке – и горсовет законодательно запретил увеличивать их количество. В 2012-м году после принятия подконтрольной Виктору Януковичу Радой закона «Кивалова-Колесниченко» такой статус-кво был фактически узаконен. Только в 2006 году появился закон об обязательном дублировании фильмов в украинских кинотеатрах на украинский язык. Школы, вузы и кинотеатры – вот и все сферы, где в Донецке до войны можно было услышать украинскую речь.

«Под крылом майданной власти начали взращивать националистическое радикальное поколение, воспевающее нацистских преступников»

Кроме «высокого стиля», на котором якобы говорят студенты под контролем пророссийских группировок, бросается в глаза очевидная неприязнь России к воинам ОУН-УПА и Степану Бандере. Тут нам показывают традиционное факельное шествие, которая происходит в Киеве ежегодно 1-го января – в день рождения главы ОУН-б. Для Москвы «бандеровцы» - это все те, кто выступает за независимость Украины. Очевидно, что если люди разделяют эту позицию Бандеры, это не значит, что они одобряют его временный союз с нацистами. Фигура Степана Бандеры по-разному воспринимается в Украине и, вопреки навязываемому российской пропагандой тезису о захвативших власть бандеровцах, обсуждается под разными углами зрения.

«Уже в 2014-м году те, кто еще 10 лет назад был ребенком, вышли с дубинками и коктейлями Молотова против действующей власти»

Протестующие на Майдане начали вооружаться деревянными дубинками и бутылками с зажигательной смесью после жесткого разгона силовиками 30-го ноября 2013-го года явно мирного митинга студентов, которые выступали за подписание Ассоциации с ЕС.

Первые смерти на улице Грушевского в январе 2014 года были именно со стороны протестующих. До расстрела протестующих со стороны «Беркута» большинство участников Евромайдана были именно мирными демонстрантами, не разделяющими радикализма того же «Правого сектора».

«Наша легитимная власть отступила, произошел переворот, захват преступным путем» (о победе Евромайдана)

После бегства Виктора Януковича в феврале 2014-го года​ (несмотря на договоренности провести новые президентские выборы до конца года при посредничестве Германии, Франции, Польши и России) в Украине остался единственный легитимный орган республиканского значения – Верховная Рада. Именно парламент при соблюдении всех процедур принял постановление о самоустранении Януковича с поста президента (хотя тот долгое время продолжал себя им считать), назначила в. и. президента Александра Турчинова и организовала внеочередные выборы президента в Украине.

«Сегодня многие из тех, кто стоял на Майдане, прячутся от военкоматов. Они не хотят умирать».

В Украине действительно есть случаи уклонения от призыва на срочную службу, и, возможно, среди уклонистов есть те, кто стоял на Евромайдане. Но в Украине призывников не отправляют на донбасский фронт – туда попадают только контрактники. Нельзя исключать, что были случаи уклонения от мобилизации в 2014-15 годах. Однако, многие граждане, наоборот, шли на фронт добровольцами.

Очевидно, что такими «обращениями» Россия пытается переубедить молодежь не выходить на акции протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального. Только 20 % российских студентов готовы проголосовать за Владимира Путина, говорят социологи. Проблема только в том, что молодые сторонники Навального могут и не верить официальной российской линии о «гражданской войне на Донбассе» и «антиконституционный переворот». Многие из них, как и их лидер, осуждают агрессию Владимира Путина против Украины.