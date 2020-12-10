Рейтинг Путіна серед молоді за рік упав майже вдвічі – опитування

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна зберігається на докарантинному рівні, при цьому соціологи зафіксували падіння його рейтингу серед молоді. Про це свідчать результати опитування російського «Левада-центру», пишуть «Відкриті медіа».

Якби вибори президента в Росії відбулися найближчої неділі, то за чинного голову держави проголосували б 39% опитаних. У грудні 2019 року за Путіна були готові проголосувати 38% росіян.

За рік частка виборців у віці від 18 до 24 років, готових голосувати за Путіна, знизилася з 36 до 20%. У людей у віці від 40 до 54 років симпатії до чинного президента Росії, навпаки, зросли з 31 до 39%. Вікові групи від 25 до 39 років і від 55 років стабільні в своїх вподобаннях. Як і рік тому, 30% і 51% відповідно готові проголосувати за Путіна.

Другим популярним політиком, за якого опитані готові проголосувати в найближчі вихідні, став лідер ЛДПР Володимир Жириновський, його частка – 6% (4% в 2019 році). По 2% опитаних готові проголосувати за лідера КПРФ Геннадія Зюганова й опозиційного політика Олексія Навального.

Соціологи відзначають і «неухильне зростання» числа тих, хто взагалі голосувати не має наміру: у порівнянні з 2018 роком частка таких зросла вдвічі, з 12 до 24% опитаних.

Заступник директора «Левада-центру» Денис Волков вказує, що погіршення ставлення до Путіна серед молодих – тренд, який соціологи спостерігають протягом останніх двох років, але в останні місяці він проявився особливо яскраво. За його словами, протягом літа соціологи фіксували значне падіння як рейтингу президента Росії, так і загальної оцінки ситуації.

Результати рейтингу Путіна в 2019 році (38%) стали найнижчими з 2014 року. Згідно з опитуванням, тоді за Путіна були готові проголосувати 49% росіян. Найвищий показник був зафіксований «Левадою» в 2018 році – за Путіна висловилися 57% опитаних.