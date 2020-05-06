Соцопитування: рейтинг роботи Путіна впав до історичного мінімуму

Рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна у квітні впав до історичного мінімуму – такі дані телефонного опитування «Левада-центру».

Схвалюють діяльність російського президента 59 відсотків респондентів. Це найнижчий показник схвалення роботи Путіна за 20 років його керівництва країною. Останній найнижчий показник – 61 відсоток – був зафіксований восени 2013 року.

У березні діяльність російського лідера схвалили 63 відсотки респондентів.

Не схвалили роботу Путіна в квітні 33 відсотки опитаних проти 36 відсотків у березні.

«Левада-центр» проводив опитування в період з 24 по 27 квітня. У ньому взяли участь 1608 осіб у віці від 18 років. Через епідемію COVID-19 соцопитування проводилося дистанційно.

Як кажуть соціологи, ці дані не можна порівнювати з результатами, отриманими після особистих інтерв'ю, так як у телефонних опитуваннях респонденти дають більш конформістські відповіді.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не схильний довіряти опитуванням «Левада-центру». Існують інші опитування, які дають «іншу оцінку» діяльності Путіна, сказав Пєсков.