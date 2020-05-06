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06 травня 2020, Київ 18:44
Новини | Міжнародні

Соцопитування: рейтинг роботи Путіна впав до історичного мінімуму

Схвалюють діяльність російського президента 59 відсотків респондентів. Це найнижчий показник схвалення роботи Путіна за 20 років його керівництва країною

Рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна у квітні впав до історичного мінімуму – такі дані телефонного опитування «Левада-центру».

Схвалюють діяльність російського президента 59 відсотків респондентів. Це найнижчий показник схвалення роботи Путіна за 20 років його керівництва країною. Останній найнижчий показник – 61 відсоток – був зафіксований восени 2013 року.

У березні діяльність російського лідера схвалили 63 відсотки респондентів.

Не схвалили роботу Путіна в квітні 33 відсотки опитаних проти 36 відсотків у березні.

«Левада-центр» проводив опитування в період з 24 по 27 квітня. У ньому взяли участь 1608 осіб у віці від 18 років. Через епідемію COVID-19 соцопитування проводилося дистанційно.

Як кажуть соціологи, ці дані не можна порівнювати з результатами, отриманими після особистих інтерв'ю, так як у телефонних опитуваннях респонденти дають більш конформістські відповіді.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не схильний довіряти опитуванням «Левада-центру». Існують інші опитування, які дають «іншу оцінку» діяльності Путіна, сказав Пєсков.

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