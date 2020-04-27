Рівень довіри росіян до Путіна впав до мінімуму за 14 років – опитування

Рівень довіри росіян до президента Росії Володимира Путіна в березні впав до мінімуму за 14 років, показало опитування, яке провела соціологічна організація «Всеросійський центр вивчення громадської думки», яка відома за російським скороченням ВЦІОМ і яку вважають наближеною до Кремля.

Про довіру політику заявили 28,3 відсотка учасників опитування, такого низького показника не було за всю історію спостережень.

У цьому дослідженні ВЦІОМ ставив відкрите питання ( «Якщо говорити про політиків, кому Ви довіряєте?»). Респонденти повинні були самі назвати ім’я політика без підказки соціологів. За такою методикою центр вивчав довіру до політиків 13 років.

У травні 2019 року, коли рівень довіри до Путіна за нею знизився до історично низьких на той момент 30,5%, ВЦІОМ змінив методику і почав ставити закрите питання – про те, чи довіряє респондент конкретно Володимиру Путіну, чи ні.

Пік довіри Путіну, за опитуванням, проведеним із закритим питанням, спостерігався 26 січня 2020 року – 73,9 відсотка. Однак у цьому формулюванні довіра теж знижується, 22 березня рівень впав до найнижчого значення – 67 відсотків, зазначає Forbes.