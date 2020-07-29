Путіну довіряє менш як чверть росіян – опитування «Левада-центру»

Президентові Росії Володимиру Путіну довіряють 23 відсотки опитаних у соціологічному дослідженні «Левада-центру», результати якого оприлюднені 29 липня.

Йдеться про методику так званого «відкритого питання», коли людей просять самостійно назвати політиків і громадських діячів, яким вони довіряють.

Рік тому, влітку 2019 року, про довіру Путіну говорили 40%, а в 2017 році цей показник доходив до 59%.

При цьому на питання про схвалення діяльності Путіна на посаді президента позитивно відповіли 60 % опитаних, негативно – 33%. Півроку тому співвідношення було 68% на 31%.

В останні місяці Путіна критикували за те, як він реагував на епідемію коронавірусної інфекції. Викликало протести і голосування щодо поправок до конституції, які дозволяють йому залишитися на посаді президента ще два терміни.

ВЦИОМ, інша соціологічна служба, яку вважають більш лояльною владі, також публікує результати відповідей на «відкрите питання» про довіру політикам, і станом на червень Путіну довіряють 28,6%. Торік, коли рейтинг Путіна за «відкритою» методикою став падати, ВЦИОМ зробив основною «закриту» методику, коли респондентам пропонують вибрати зі списку заздалегідь запропонованих політиків. За цією методикою рейтинг довіри Путіну складає 66,2%.