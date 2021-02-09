Администрация России в Луганске готовится закрывать школы

(Друкуємо мовою оригіналу)

Группировка «ЛНР» планирует закрыть на подконтрольной ей территории 5 школ и детских садиков. Еще несколько учебных заведений планируют присоединить к другим. Новость прошла незамеченной на каналах боевиков: они боятся прямо объявить, что уволят учителей, и прикрывают это сложными фразами.



«Оптимизацией» (именно так в группировке называют ликвидацию школ и садиков) подконтрольная Кремлю власть озаботились еще в конце прошлого года. В декабре руководителям городов и районов дали задание подготовить «дорожные карты оптимизации сети образовательных учреждений». Задание давал лидер группировки Леонид Пасечник.

Было дано поручение подготовить дорожные карты по оптимизации сети общеобразовательных учреждений

«9 декабря прошлого года вам было дано протокольное поручение в срок до 25 января этого года направить в администрацию главы дорожные карты по оптимизации сети общеобразовательных учреждений», – заявил Пасечник на совещании с так называемыми главами городов и районов.

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«Дорожные карты», судя по всему, разработаны, ведь в группировке уже подсчитали, сколько денег смогут сэкономить после оптимизации. Об этом на совещании рассказала так называемая «советник главы ЛНР» Марина Филиппова.

Это позволит сэкономить порядка 23 млн. рублей

«Проведение мероприятий, которые указаны в дорожных картах, которые предоставили администрации, позволит сократить расходы и сэкономить порядка 23 млн. рублей», – заявила Филиппова.

Ликвидируют 5 школ. Но какие именно, не говорят



Какие именно учебные заведения и в каких населенных пунктах будут ликвидированы, не говорят. Но на совещании было озвучено, что это будут

5 заведений – малокомплектные школы и садики. Названы территории, где оптимизация не будет проводиться – Луганск, Брянка, Первомайск. Также на совещании говорилось, что предусмотрена реорганизация еще 3 учебных заведений путем присоединения их к другим школам. Тут информации больше – названы территории, где находятся эти заведения. Речь идет об Алчевске, Антраците и Славяносербском районе. Как будут использовать освободившиеся здания, пока не ясно.

Ранее планы по оптимизации дошкольных и школьных учреждений в группировке официально не озвучивались. Однако скандалы, связанные с закрытием школ, были. Например, в 2019 году в городе Ирмино школу №13 хотели передать военнослужащим, а детей перевести в другие школы. Родители протестовали против этого. И процесс передачи тогда остановился. Какова судьба этой школы сейчас – не известно.

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