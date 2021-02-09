Потерял ногу, получил квартиру: россияне селятся в оккупированных городах Донбасса

(Друкуємо мовою оригіналу)

Группировка «ДНР» утвердила порядок выявления и обращения с недвижимым «бесхозяйным» имуществом. Его могут забирать в собственность оккупационной администрации, сделать муниципальной собственностью или сдать в аренду. Такой недвижимостью могут пополнить и фонд временного жилья, из которого выдают квартиры боевикам гибридных сил, в том числе и россиянам. А что делать людям, которые бросили квартиры и выехали из Донецка?

Богдан семь лет назад участвовал в проукраинских митингах и донецком Евромайдане: за это парня начали разыскивать боевики. В июне 2014 года он уехал из родного города. А в Донецке осталась квартира и несколько домов. Один из домов, вспоминает Богдан, в 2014 году хотели продать, но не успели, – война помешала. Теперь в доме побывали воры.

Больше всего за библиотеку было обидно

«Дом был полузаброшенным: там отсутствовали все коммуникации. Больше всего за библиотеку было обидно. У меня была пара дореволюционных хороших книг, которые мои родители коллекционировали, и литература, на которой я вырастал», – делится Богдан.

Теперь переселенец переживает за семейную недвижимость. Ведь группировка «ДНР» определила порядок, по которому могут выявить и забрать так называемое «бесхозяйное» имущество. А Богдан убежден: пусть уж лучше в квартире живет родня, которая пострадала от обстрелов, чем подчиненные оккупационной администрации. По мнению переселенца, издавая подобные «указы», группировка «ДНР» пытается легализировать «отжатое» раньше жилье, или прибрать к рукам пустующие по разным причинам квартиры или дома.

У людей просто отбирали квартиры, взламывали квартиры

«Мне известно о ряде фактов: у людей просто отбирали квартиры, взламывали квартиры, там проживают люди, не имеющие к ним никакого отношения. Готовится определенный передел имущества», – описывает реалии Донецка Богдан.

Маневренный фонд для «ихтамнет»

Действительно, имущество в Донецке, как говорит Богдан, делят. Группировка «ДНР» называет такое жилье «маневренным фондом». Примечательно, что в украинском законодательстве это – временное жилье, которое инвестор-застройщик предоставляет на время реконструкции устаревшего жилого фонда.

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19 июня 2020 года группировка «ДНР» утвердила порядок включения муниципального жилья в маневренный фонд. Где возьмут квартиры, в группировке «ДНР» не уточнили. Только написали, что они должно быть пригодными для постоянного проживания и соответствовать санитарным нормам.

На временное «маневренное» жилье в первую очередь претендуют семьи погибших боевиков российских гибридных сил, боевики, не имеющие жилья, люди, чье жилье было разрушено в результате боевых действий, а также перемещенные лица без жилья.

В сентябре 2019 года СМИ, подконтрольные оккупационной администрации Донецка, сообщали, что на неподконтрольной территории области в 16 городах планируют отремонтировать 137 квартир. Чьи и откуда эти квартиры, непонятно.

Муж мой из России. Приехал сюда защищать Донбасс

В конце прошлого года в Горловке пообещали выдать 32 таких квартиры. Даже сняли на видео, как дарят одну из них. Заметно, что дом выглядит старо и неприглядно. Зато в квартире – ремонт. Кто раньше владел жильем, в сюжете подконтрольного оккупационной администрации СМИ не уточняют. Зато теперь здесь будет жить семья россиянина Евгения Шарагина. Лицо нового владельца квартиры в сюжете стараются не показывать. Подробности сообщила его жена Анна: «Я сама из Горловки, муж мой из России. Приехал сюда защищать Донбасс. В данный момент служит. Потерял ногу, была травма».

Как пополнят маневренный фонд

Теперь в группировке «ДНР» придумали, как пополнить маневренный фонд и создать иллюзию законности. 1 февраля этого года руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин издал «указ». Он прописывает порядок выявления и распоряжения так называемым «бесхозяйным» недвижимым имуществом.

В группировке «ДНР» обозначили признаки бесхозяйного имущества:

– собственник неизвестен;

– собственник объявил об отказе на право собственности;

– собственник совершил некие действия, которые можно трактовать как устранение от владения (например, устранился от содержания имущества).

Если такое имущество найдут представители оккупационной администрации, – они должны написать заявление в так называемый «фонд государственного имущества». Эта структура собирает информацию про недвижимость. На основании этой информации решение принимает некая «межведомственная комиссия»: она может передать имущество в распоряжение оккупационной администрации или сдать в аренду.

По ходатайству оккупационной администрации «межведомственная комиссия» может обязать «фонд госимущества» обратиться в «суд», чтобы признать право собственность или передать в собственность «бесхозяйное имущество» группировке «ДНР». Также «фонд госимущества» может обратиться в суд вместе с представителями оккупационной администрации городов и районов для признания права «муниципальной собственности» на имущество. А муниципальную собственность, как мы писали выше, уже можно передать в «маневренный фонд» и обеспечить жилплощадью боевиков российских гибридных сил.

Также в Донецке предусмотрели возврат имущества собственнику. Человек должен будет подтвердить право собственности и возместить все расходы оккупационной администрации.

На выявление «бесхозяйного» недвижимого имущества Пушилин дал срок до 1 января 2022 года.

До этого Радио Донбасс.Реалии уже сообщало, что в Донецке намерены ограничить право распоряжаться недвижимостью для владельцев украинских паспортов.

«Никчемные тексты с точки зрения закона» – правозащитник

«Выдающийся с точки зрения юридической мысли документ». Так иронично называет указ Пушилина о «бесхозяйной недвижимости» Элина Шишкина, координаторка по вопросам адвокации благотворительного фонда «Право на захист».

Право собственности остается за собственниками жилья, которые зарегистрированы в соответствии с украинским законодательством

«В глазах украинского закона все те действия, которые там описаны,– преступны. И право собственности остается за собственниками жилья, которые зарегистрированы в соответствии с украинским законодательством, которые признаны собственниками недвижимого имущества: это могут быть дома, это могут быть квартиры, это могут быть нежилые комплексы», – комментирует инициативу группировки «ДНР» Шишкина.

Берегите документы до деоккупации

А как быть людям, у которых на неподконтрольных территориях осталось это имущество? Элина Шишкина говорит: надо исходить из тех реалий, что государство Украина сейчас не может защитить право собственности граждан в Донецке и Луганске. В то же время, даже если представители оккупационных администраций присвоят себе имущество, или продадут, или сдадут в аренду, – по украинским законам собственник так и будет собственником.

Надо сохранять сейчас все документы. Желательно делать нотариально заверенные копии

«Надо сохранять сейчас все документы, которые подтверждают право собственности на недвижимое имущество, и жилье в частности, которые находятся на временно оккупированных территориях. Желательно делать нотариально заверенные копии (электронные копии), если что-то произойдет с оригиналом. И позднее, когда придет время, когда оккупация закончится, то собственники будут иметь хотя бы нотариально заверенную копию о том, что они собственники конкретного объекта на той территории», – рекомендует правозащитница.

А в случае нарушения имущественных прав Элина Шишкина не советует гражданам Украины ехать в Донецк. Ведь попытка что-то доказать оккупационной администрации будет означать, что человек признает законность их действий и указов.

И переселенец из Донецка Богдан также не собирается ехать в Донецк и кому-то что-то доказывать. Парень убежден, что это небезопасно для жизни и здоровья. Он говорит, что семья вывезла все необходимые документы. И, когда город вернется под контроль Украины, Богдан готов вернуться, упорядочить недвижимое имущество и, если понадобится, отстроить жилье заново.

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