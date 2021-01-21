В Донецке хотят избавиться от украинских паспортов до 2025 года – Спектр

(Друкуємо мовою оригіналу)

С украинским паспортом нельзя будет продавать, покупать имущество или же заниматься бизнесом. Такую инициативу сейчас обсуждают в оккупационной администрации Донецка, – сообщает издание «Спектр». Планируют, что к 2025 году единственным документом, гарантирующим гражданские права, будет так называемый «паспорт ДНР». Радио Донбасс.Реалии узнало, как к вытеснению украинских паспортов относятся в самом Донецке, и что думают переселенцы и эксперты.

«Запрета на использование украинского паспорта в «ДНР» не существует» – такую новость диктор одного из каналов, подконтрольных оккупационной администрации Донецка, озвучил в начале 2020 года. Как иллюстрацию привели слова лидера группировки «ДНР» Дениса Пушилина.

«Украинский паспорт на данный момент является легальным документом, удостоверяющим личность, и имеет такую же законную силу, как «паспорт» гражданина «ДНР» и Российской Федерации. Вопрос о запрете на его использование на территории республики сейчас не стоит», – процитировали телезрителям слова Пушилина.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин упростил процедуру получение российского гражданства для жителей ОРДЛО. А в начале ноября 2020 года Путин признал документы, в том числе и паспорта, выданные оккупационными администрациями. Это решение вызвало протест со стороны Украины.

После указов Путина спрос на «паспорт» от группировки «ДНР» вырос, ведь его наличие стало обязательным условием для получения гражданства РФ.

Теперь в Донецке, похоже, решили избавиться от украинских паспортов вообще.

Продавать, покупать, торговать – нельзя…

Дмитрий Дурнев, журналист издания «Спектр», со ссылкой на источник в окружении лидера группировки «ДНР» Дениса Пушилина, сообщил, что в Донецке работают над так называемым «законом о гражданстве «ДНР». За основу в оккупационной администрации взяли такой же «закон» непризнанной республики Абхазия.

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Если этот «закон» заработает, жителей ОРДО, которые имеют лишь паспорт Украины, и не обзавелись «паспортом «ДНР», могут лишить некоторых прав. Предположительно до 2025 года так называемый «паспорт «ДНР» может стать единственным документом, который будет защищать права жителей Донецка.

Итак, в чем, по информации Дмитрия Дурнева, хотят ограничить владельцев украинских паспортов:

– ограничение в праве продажи квартир и домов;

– ограничение в праве покупки недвижимости;

– ограничение в праве заниматься предпринимательством;

– ограничение в праве на свободу передвижения: при проверке документов могут подвергнуть аресту на 30 суток «до выяснения личности».

«Нас вынуждают получать «документ» – житель Донецка

Собеседник Радио Донбасс.Реалии в Донецке говорит, что жителей ОРДО фактически вынуждают получать «документ» от оккупационной администрации, ведь через него происходит весь документооборот. При проверке личности силовики группировки «ДНР» также требуют так называемый «паспорт». Если его нет, настойчиво интересуются: почему до сих пор не оформлен?

В то же время дончанин отмечает, что для получения документа люди занимают электронную очередь и ждут год-два получения бумаг.

«Нет смысла продавать квартиру в Донецке» – переселенец

Артем (мы изменили имя в целях безопасности) выехал из оккупированного российскими гибридными силами города еще в 2014 году. Говорит, жить там стало невозможно. И, пока Донецк оккупирован, возвращаться туда небезопасно. У Артема, как и у многих переселенцев, в Донецке осталась квартира. А так называемый «паспорт» группировки «ДНР» или российский паспорт он не собирается получать. О намерении российских гибридных сил из-за украинского паспорта лишить его гражданских прав Артем уже знает.

Они надеются на то, что когда у всех должны быть эти «паспорта», «ДНР» уже не будет

«Многие знакомые мои, которые живут сейчас там, в Донецке, – они тоже не имеют паспорта «ДНР» (и не хотели бы его получать), и только имеют паспорт украинский. Они надеются на то, что до того времени, когда у всех должны быть эти «паспорта», просто «ДНР» уже не будет – сообщил Артем. Он предполагает. Что только страх потерять контроль над недвижимостью может заставить жителей ОРДО получить паспорт от оккупационной администрации. При этом, убежден переселенец из Донецка, люди постараются сберечь украинские паспорта.

Если продавать там сейчас, – можно получить очень небольшие деньги

Спрашиваем у Артема: может, пока есть возможность, стоит поехать в Донецк и продать квартиру. Он отвечает так: «Не все хотят продавать эту недвижимость там из разных соображений: кто-то, например, не едет, потому что не хочет пересекать линию разграничения. А я надеюсь на то, что ситуация изменится, и сейчас смысла что-то там продавать нет. Тем более, вся недвижимость, которая сейчас в Донецке, очень низко ценится. И если ее продавать там сейчас, – можно получить очень небольшие деньги».

«Это грубое нарушение прав местного населения» – аналитик

Инициатива группировки «ДНР» по вытеснению украинских паспортов во многом – реакция на украинский проект закона «О государственной политике переходного периода». Ведь его авторы указали, что все документы, выданные оккупационными администрациями, являются юридически никчемными. Такое мнение Радио Донбасс.Реалии высказала Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества.

А еще, по мнению аналитика, на эту инициативу, продиктованную из Кремля, повлияли еще и будущие выборы в Государственную Думу в самой России, которые состоятся в этом году.

Этим деятелям от Госдумы необходимо отчитаться, что их идея поддерживается жителями оккупированных территорий.

«Всяческим этим деятелям от Госдумы нынешней российской, которые лоббировали предоставление российского гражданства жителям оккупированных территорий, которые формировали процедуру предоставления этого гражданства именно через получение паспортов квазигосударственных образований, – этим людям, предложившим эту концепцию, необходимо отчитаться о том, что их идея очень поддерживается жителями оккупированных территорий. То есть, это нужно для того, чтобы сказать: смотрите, статистика просто зашкаливает, местное население активно получает паспорта квазигосударственных образований», – анализирует ситуацию Кучеренко и добавляет: эти действия России на Донбассе должны повлиять и на позицию Украины на переговорах в ТКГ.

То есть, говорит Мария Кучеренко, на переговорах надо прекратить разговоры о согласовании «дорожных карт» и движение по политическому треку. Ведь Россия такими действиями с паспортами, убеждена аналитик, насильственно создает лояльность населения на оккупированных территориях.

Мы не будем обсуждать никакого политического трека, пока оккупационные администрации, подконтрольные РФ, угрожают людям

«Надо начать говорить о том, что они сегодня делают, даже заявляя об этой инициативе, – это грубое нарушение прав местного населения, это беззаконие… Что является шансом для украинских переговорщиков поднимать эту тему и ставить вопрос ребром: мы не будем обсуждать никакого политического трека в принципе до тех пор, пока оккупационные администрации, подконтрольные РФ, угрожают людям как пребывающим на оккупированных территориях, так и тем, у кого там осталась недвижимость, и кто сегодня там не проживает».

Стоит ли срочно ехать в Донецк и продавать жилье, пока еще это можно сделать по украинскому паспорту. По мнению аналитика, важнее думать о безопасности: вполне возможно, что российские гибридные могут задерживать людей уже на КПВВ и так пополнять тюрьмы для очередного обмена пленными.

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