Лавров заявив про готовність розірвати відносини з ЄС, якщо буде посилено санкції

Росія готова розірвати відносини з Євросоюзом у випадку значного посилення санкцій проти Москви. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, російська влада не хоче ізолюватися, але готова до цього.

В інтерв’ю на російському телебаченні Лавров сказав, що рішення про ізоляцію можуть ухвалити, якщо Москва отримає санкції, які несуть ризики для російської економіки. Заява Лаврова прозвучала невдовзі після того, як влада ЄС розповіла про підготовку нового пакету обмежень проти Росії після отруєння і арешту опозиційного політика Олексія Навального.

Санкції анонсував на сесії Європейського парламенту після візиту до Москви і зустрічі з Лавровим глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель. На засіданні депутати жорстко критикували його за м’яке ставлення до російської політики.

Дипломат розповів депутатам, що під час поїздки переконався, що Москва не планує покращувати відносини з Брюсселем. За його оцінкою, Росія не виправдала очікувань Європи за вибором демократичного курсу і не має наміру рухатися шляхом верховенства закону.

Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що після рішення російського суду відправити Навального в колонію, нові санкції ЄС можуть торкнутися оточення президента Росії Володимира Путіна. Активи наближених до нього людей можуть заморозити, їм можуть заборонити поїздки в ЄС. Саме цього вимагають від західних дипломатів соратники Навального.