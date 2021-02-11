Боррель заявив, що санкції проти Росії будуть, Україні потрібна реформа суду. Шмигаль висловився за інтеграцію і «промисловий безвіз»

У Брюсселі 11 лютого завершилося сьоме засідання Ради асоціації Україна – ЄС, в перебігу якого на підсумковому брифінгу верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запевнив, що Євросоюз залишається непохитним у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України та продовжуватиме застосовувати економічні санкції до Росії до виконання нею Мінських домовленостей.

«Я ще раз запевнив прем’єра (Дениса Шмигаля – ред.) у непохитній підтримці ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Цей меседж я також передав під час моєї зустрічі минулого тижня міністру закордонних справ Росії Лаврову, включно з необхідністю виконати Мінські домовленості», – сказав Боррель, додавши, що ЄС не визнає незаконної окупації Криму Росією.

За його словами, Брюссель продовжуватиме підтримувати зусилля в «нормандському форматі», в Тристоронній контактній групі та у форматі ОБСЄ.

«Тривалість наших економічних санкцій проти Росії залишається прив’язаною до повного виконання Мінських угод», – вказав він.

Він додав, що на в рамках засідання Ради асоціації Україна – ЄС сторони підтвердили «взаємні зобов’язання зміцнювати політичну асоціацію та економічну інтеграцію».

Водночас Жозеп Боррель заявив, що без незалежної судової системи не можна побудувати ефективну демократичну державу.

«Реформа у сфері юстиції – це матір усіх реформ. Ви не можете вдавати, що у вас є верховенство права, права людини, усе, що ви хочете, без незалежної та ефективної системи юстиції. Це основа демократичної держави. Поділ влади і незалежна юстиція. Без цього важко боротися з корупцією», – зазначив він.

У свою чергу, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що засідання Ради асоціації засвідчило важливість подальшого зміцнення економічної інтеграції України з Європейським союзом на основі Угоди про асоціацію. За його словами, Україна продовжить свою політику щодо наближення до європейських стандартів у всіх галузях у рамках виконання положень Угоди про асоціацію.

«Сьогодні ми погодили подальші практичні кроки щодо запуску всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди і початку діалогу з оновлення параметрів всеосяжної зони вільної торгівлі», – сказав Шмигаль на пресконференції за результатами засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

За його словами, Україна розраховує у 2021 році на суттєвий прогрес щодо «промислового безвізу», і очікує, що Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС буде підписано у якнайкоротші терміни.

«Що стосується антикорупційної реформи, то хочу наголосити, що це частина нашої національної безпеки, і сьогодні ми показали спрямованість на забезпечення незалежності антикорупційних органів та ефективне введення судової реформи», – сказав Шмигаль.

За його словами, під час зустрічі представники ЄС та України відзначили важливість подальшої роботи над інтеграцією енергетичної системи України до європейської, а Київ, у свою чергу, запевнив, що продовжить імплементацію законодавчих ініціатив, які стосуються Європейського зеленого курсу.

Прем’єр зазначив, що співпраця між Україною та ЄС продовжиться у галузі наукових досліджень, освітніх проектів, міграційної політики, кібербезпеки, цифровізації та інших сферах.

Сьогодні в Брюсселі проходило сьоме засідання Ради асоціації Україна – ЄС. Українську делегацію очолив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сторону Європейського союзу – Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також взяв участь комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї. Засідання Ради асоціації відбулося в рамках домовленостей, досягнутих під час 22-го Саміту Україна – ЄС 6 жовтня 2020 року.