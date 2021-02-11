Тарас Качка про лібералізацію торгівлі з ЄС: ми націлені на швидкий успіх

В питанні лібералізації торговельних відносин з ЄС Україна сподівається на швидкий успіх, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

«Ми, грубо кажучи, від Ради асоціації до саміту ЄС хочемо провести максимально інтенсивно і стисло цей технічний діалог з приводу того, від яких квот ми можемо відмовитись на користь повної лібералізації, особливо в нішевих товарах, де ми можемо звузити опис товарів, які підпадають під квоти... Ми розуміємо, що торгові переговори є або швидкими і успішними, або тривають роками. Ми націлені на швидкий успіх», – сказав Качка.

Торговий представник пояснив, що перегляд угоди про асоціацію повинен був статися відповідно до 29-ї статті документа.

«Де-юре, це мало статися у будь-якому разі, тому що це записано у 29-й статті угоди. Після 5 років роботи угоди ми повертаємось до подальшої лібералізації. Але успіх (більше політичний) полягає в тому, що не на моєму рівні, але на рівні прем’єр-міністра, на рівні президента і, відповідно, їх візаві з Європейського союзу, це звучить як пріоритет. Це означає, що політичне сприйняття для подальшої лібералізації є. Відповідно, це створює для мене гарні умови для технічного діалогу», – розповів Качка.

За його словами, Україна має за мету зменшити кількість товарів, щодо яких існує неповна лібералізація.

«Дві амбіції абсолютно простих. Перша – це зменшити кількість товарів щодо яких існує неповна лібералізація, певні обмеження, те, що в народі називається квоти. І чим менше їх буде, чим вужчий опис товарів в них буде, тим більше буде сприйняття України, як економіки з якою в принципі ЄС комфортно працювати. Друга амбіція – це те, що ці технічні переговори також дадуть новий поштовх до інтеграції і аграрного, і промислового виробництва між Україною та Європейським Союзом», – зауважив торговий представник.

Він також додав, що в сфері сільського господарства Україна має сприйматися не як конкурент, а як доповнення на європейському ринку.

10 лютого Європейський парламент затвердив доповідь про імплементацію Україною Угоди про асоціацію. У звіті йшлося, що Україна досягла «суттєвого прогресу» в імплементації Угоди про асоціацію. При цьому допомога від Європейського союзу вимагає дотримання певних умов. У зв’язку з цим Україна повинна знову показати свою відданість реформам та дотримуватися принципів ЄС.

Європейський союз цього року має почати перегляд Угоди про асоціацію з Україною. Про це йшлося в листі президента Європейської ради Шарля Мішеля та очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на адресу президента Володимира Зеленського.

«Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах», – йшлося у повідомленні Офісу президента.

Як зазначили в ОПУ, в планах також підписання найближчим часом Угоди про спільний авіаційний простір. Окрім того, розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Про такі кроки домовилися під час торішнього саміту Україна – ЄС.