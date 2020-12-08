Україна і ЄС проведуть засідання Ради асоціації у лютому – Кабмін

Україна і Європейський союз домовилися провести чергове засідання Ради асоціації в Брюсселі 11 лютого 2021 року, повідомила 8 грудня пресслужба Кабінету міністрів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який 8 грудня мав онлайн-зустріч із високим представником ЄС, віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем і комісаром Європейського союзу з питань сусідства і розширення Олівером Варгеї, висловив сподівання, що під час 7-го засідання Ради асоціації обговорять пріоритетні напрямки взаємодії та сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію і досягнення її цілей.

«Очікую, що майбутня зустріч забезпечить прогрес у подальшому розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, що буде відображено у підсумкових документах», – сказав Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків, спрямованих на практичну реалізацію домовленостей саміту Україна-ЄС, багато з яких, за його словами, є «досить амбітними й комплексними».

«Наш особливий інтерес стосується початку огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію. Ми також зацікавлені в оновленні параметрів Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, які б уможливили подальший розвиток торгівлі та посилення секторальних положень Угоди», – сказав прем’єр-міністр.

Сторони також домовилися докласти зусиль із метою підписання Угоди про Спільний авіаційний простір під час 7-го засідання Ради асоціації.

1 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом, завершивши чотирирічний процес політичних кроків довкола цього документа.

Багато норм угоди про асоціацію були тимчасово застосовані іще з 2014 року, але вступ в дію угоди забезпечив тіснішу співпрацю між Брюсселем і Києвом у таких сферах, як зовнішня політика, правосуддя, освіта, наука і технологія.