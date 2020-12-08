Україна обговорить на консультаціях з ЄС порушення в позначенні територіальної приналежності Криму – Джеппар

МЗС України планує на консультаціях з ЄС обговорити некоректне відображення територіальної приналежності Криму компаніями європейських країн, а також правові наслідки щодо тих, хто це робить. Про це йдеться у відповіді першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джеппар на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«23 листопада під час консультацій з європейськими партнерами Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики порушував це питання. Плануємо також обговорити цей та інші випадки порушення країнами ЄС політики невизнання під час чергових консультацій з ЄС щодо правових наслідків тимчасової окупації Криму Росією, які відбудуться в середині грудня», – зазначила Джеппар.

Вона запевняє, що відомство продовжує роботу з відстеження коректності позначення території України в її міжнародно визнаних кордонах на картах в ЗМІ, на сайтах комерційних установ, у друкованій освітній, рекламній, туристичній продукції, в картографічних і навігаційних системах.

«Окрім роботи безпосередньо з офіційними органами країн, компанії яких порушують політику невизнання, позначаючи тимчасово окупований Крим як територію Росії, ми також порушуємо це питання у контактах з інституціями ЄС», – додала дипломат.

Раніше у власників автомобілів BMW, що продаються у Росії, з’явилася можливість встановити навігаційну карту, на якій Крим показаний як російська територія. У базовій версії Крим позначений частиною України. BMW пояснила своє рішення «урахуванням законодавства різних країн».

Після цього перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар нагадала автоконцерну BMW про міжнародні резолюції.

Територіальна приналежність Криму після анексії Росією в 2014 році також змінилася на картах деяких інших автовиробників. Під час використання карти в Росії навігатор Nissan показує Крим російським, а в інших країнах – українським.

Volkswagen також повідомляв, що карти компанії також можуть відрізнятися в залежності від країни. Однак це не дозволяє робити будь-які висновки щодо позиції компанії до міжнародних та територіальним кордонів, стверджує автовиробник. Mitsubishi в Росії використовує на бортовому комп’ютері «Яндекс.Навігатор», де Крим вказано російською територією з 2014 року.

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