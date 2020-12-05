«Це бізнес!» Як BMW назвав Крим російським?

З останнім оновленням навігаційних систем BMW, між Кримом та Росією зникли кордони. Експерти називають дві причини – гроші та Кремль.

Історія зі скандальним позначенням Криму на оновлених мапах BMW почалася ще в 2019 році, коли в мережі з’явилися оновлення навігаційних систем Road Map Europe EVO 2020-3 та Road Map Russia EVO 2020-3. На російських автомобільних форумах користувачі почали писати, що навігаційні системи BMW тепер працюють і в Криму.

На офіційній сторінці російського BMW таких мап немає. Проте вони продаються в інших інтернет-магазинах. Ціна за європейську і за російську версії однакова – 49 доларів.

Ми попросили Сергія Волощенка, автомобільного оглядача, який тестував десятки автомобілів BMW, допомогти нам розібратися в темі. Експерт з’ясував, що ці автомобілі обладнуються навігаційними системами італійського виробництва Magneti Marelli.

Та Magneti Marelli в BMW – це лише технічна складова. В цю систему ще треба завантажувати відцифровані супутникові мапи, які й знають, де проходять кордони та куди ведуть дороги. Ми промоніторили основних постачальників таких послуг і побачили, що на офіційній сторінці Nokia Here , серед автомобільних акціонерів (Audi, Daimler та Mitsubishi) зазначено і BMW. Експерти кажуть, що це лише вершина айсберга. Програмне забезпечення з навігацією все ж встановлюють дилери, а не завод-виробник.

«Кінцеві оновлення вносяться конкретним дилером. Тим дилером, де продається автомобіль. А хто створює ці оновлення для дилера, це ще треба з’ясовувати. Це такі технічні речі, де логістику прослідкувати дуже важко», – пояснив у коментарі Крим.Реалії автомобільний оглядач Сергій Волощенко.

У Криму називають лише одного офіційного автодилера BMW – це « Автодел » у Сімферополі. Ми запитали, чи встановлюють вони навігацію з оновленим статусом Криму.

«Офіційного підтвердження для встановлення цих оновлень у нас ще не було і ми їх не застосовували. Тобто оновлення програмного забезпечення не було», – відповів у телефонній розмові з Крим.Реалії менеджер відділу продажу BMW у Криму «Автодел».

Та приналежність Криму не визначена навіть на онлайн-мапі Nokia Here. Між материковою Україною та півостровом – сіра адміністративна лінія, а з Росією, у Керченській протоці – взагалі немає жодних маркувань. Таке ж позначення, що Крим «спільний» – публікують і автомобілісти BMW. Юрист-міжнародник, а колись представник президента України в Криму Борис Бабін цей факт називає «повзучою анексією».

«Це повзуча спроба визнання анексії законною. Формально, дуже важко щось пред’явити цій компанії, яка діє в законодавстві Німеччини. Скажіть, будь-ласка, в німецькому законодавстві є стаття «стирання межі на карті»? Ні, немає!» – роз’яснив свою позицію Крим.Реалії професор, юрист-міжнародник Борис Бабін.

Невизначена приналежність Криму також буде і в автомобілях Nissan , цей автовиробник надає навігацію від компанії TomTom . Тут теж Крим «спільний». З жодного боку його не відділяє товста біла лінія, як це позначено на інших ділянках кордонів. На думку експертів, виробники йдуть на такі хитрощі, щоб лишатись на російському ринку.

«Для виробників все просто – вони просто зважують, де буде більше грошей і ухвалюють рішення. Це просто бізнес, кожен зважує, який ринок він готовий втратити і робить з цього висновки», – зазначив у коментарі Крим.Реалії генеральний директор TechMaker Андрій Волошин.

Для автовиробників російський ринок значно цікавіший. Наприклад, за даними ресурсу auto vercity, за 2019 рік, в Росії продали понад 40 тисяч автомобілів BMW. Тоді як в Україні – трохи більше ніж дві тисячі. Відтак, російський ринок для BMW у 17 разів вигідніший, ніж український.

«Навіть просто подобатися російському споживачеві – цікаво та вигідно автовиробникам. Тому що – це гроші, а гроші, як відомо «не пахнуть». І це перший стимул. Другий – це, власне російська влада, яка дуже зацікавлена в розхитуванні цих позицій. Цим Російська Федерація займається з 2014 року», – прокоментував Крим.Реалії юрист-міжнародник Борис Бабін.

Першою про приналежність Криму в автонавігаціях написала російська служба BBC. Тоді BMW відповіло журналістам, що користувач сам може змінювати налаштування свого навігатора.

«BMW Group веде постійну роботу по оновленню картографічних даних навігаційних систем, в тому числі з урахуванням законодавства країни/регіону, де автомобіль купується або експлуатується. Однак є можливість змінити налаштування, задані за замовчуванням, якщо клієнт забажає експлуатувати автомобіль в іншій юрисдикції», – повідомила російській службі BBC пресслужба «BMW Росія».

У МЗС України обурюються, коли Крим позначають не як територію України. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар у твітері нагадала BMW про резолюцію ООН від 2014 року. Коли сто членів Генасамблеї так званий кримський «референдум» визнали незаконним.

Компанії повинні дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму. Тут немає місця подвійним стандартам

«Ми нагадуємо BMW про резолюцію Генеральної асамблеї ООН 68/262, що підтверджує український статус Криму. Всі навігаційні карти, які надають у BMW, повинні відображати той факт, що Крим – це Україна. Компанії ЄС повинні дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму. Тут немає місця подвійним стандартам», – зазначила у своєму твіті Еміне Джеппар.

Нещодавно ми вже розповідали , як періодично змінюється приналежність Криму на некомерційному ресурсі OpenStreetMap. Раніше у скандал із позначенням Криму на онлайн-мапах потрапила компанія Apple. Також Крим буде позначений як російський на всіх навігаторах, що працюють із російською Yandex-ом.

«Для Кремля – це вже така собі «переможенька». Коли десь не написано, що «Крим – це Україна», це вже успіх для російської влади. І це означає, що якийсь полковник, який курує це питання в Німеччині, якусь «намалював» собі зірку на погонах», – підсумував у коментарі Крим.Реалії професор, юрист-міжнародник Борис Бабін.

Ми надіслали запити до цілої низки автовиробників, щоб з’ясувати їхню позицію стосовно позначення Криму на мапах. Також телефонували до центрального офісу BMW, проте відповідь поки не отримали.