У МЗС України нагадали BMW про міжнародні резолюції через неправильне позначення Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар нагадала автоконцерну BMW про міжнародні резолюції у зв'язку з інформацією про те, що на картах автомобілів цієї компанії в Росії анексований Крим відображається як «російська» територія.

«Ми нагадуємо BMW про резолюцію Генеральної асамблеї ООН 68/262, що підтверджує український статус Криму. Всі навігаційні карти, які надають у BMW, повинні відображати той факт, що Крим – це Україна. Компанії ЄС повинні дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму. Тут немає місця подвійним стандартам», – повідомила Джеппар на своїй сторінці у твіттері.

У власників автомобілів BMW, що продаються в Росії, з'явилася можливість встановити навігаційну карту, на якій анексований у 2014 році Крим показаний частиною Росії. У базовій версії Крим позначений українською територією. BMW пояснила рішення «урахуванням законодавства різних країн».

Територіальна приналежність Криму після анексії Росією в 2014 році також змінилася на картах інших автовиробників. Під час використання карти в Росії навігатор Nissan показує Крим російським, а в інших країнах – українським.

Volkswagen повідомив російській службі Бі-Бі-Сі, що карти компанії також можуть відрізнятися залежно від країни. Однак це не дозволяє робити будь-які висновки про позицію компанії щодо міжнародних і територіальних кордонів, стверджує автовиробник. Mitsubishi в Росії використовує на бортовому комп'ютері «Яндекс.Навігатор», де Крим вказано російським із 2014 року.

Територіальна приналежність Криму змінилася також на картах Google. Як пише видання, користувачі з російськими IP бачать Крим російським, а всі інші – українським.