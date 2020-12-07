Єврокомісія готова допомогти України відновити антикорупційні інституції – Матернова

Європейська комісія заявляє про готовність допомогти Україні відновити й перезапустити інституції, спрямовані на боротьбу з корупцією. Про це 7 грудня під час засідання в онлайн-режимі Парламентського комітету асоціації Україна – ЄС сказала заступниця генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Катаріна Матернова.

Матернова назвала «першим кроком у правильному напрямку» голосування 4 грудня у Верховній Раді за законопроєкт, який передбачає відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Водночас цей крок «недостатній для того, відновити повним обсягом антикорупційну архітектуру», додала представниця Єврокомісії.

«Ми готові працювати з вами, щоб знову розпочати реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії (суддів – ред.), а також усієї антикорупційної архітектури», – вказала Матернова.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.