Представник Зеленського в КСУ підтвердив, що рекомендував призначити суддею КС свого соратника

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді й народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський підтвердив, що кандидат на посаду нового судді КСУ від фракції монобільшості – Віктор Кичун – його давній соратник, і це він рекомендував розглянути його як кандидата на вакантну посаду судді Конституційного суду. Про це Веніславський розповів у коментарі Радіо Свобода.

«Це – мій колега, який зі мною працював тривалий час . Ця людина – високий професіонал, порядна людина, тому я його рекомендував, фракція підтримала», – зазначив народний депутат.

На запитання Радіо Свобода про те, чи не буде у нього конфлікту інтересів під час голосування за призначення кандидата Кичуна, Веніславський відповів, що ні.

«А який може бути конфлікт інтересів, якщо людина пройшла відбір і фракція її підтримала? Я буду підтримувати рішення фракції», – зауважив депутат.

При цьому Веніславський додав, що з-поміж решти запропонованих претендентів на посади суддів КСУ, яких розгляне Верховна Рада, він «поки що не бачить якихось інших кандидатів, яких можна підтримати».

Віктор Кичун – один із шести претендентів, яких Верховна Рада розглядатиме 6 листопада в рамках призначення двох нових суддів Конституційного суду.

Розгляд цього питання депутати вже почали і продовжать його після перерви, оголошеної до 12:30.

При цьому Веніславський у коментарі Радіо Свобода наголосив, що Кичун, як і решта претендентів, у лютому 2020-го проходили конкурсний відбір, який, згідно з законом «Про регламент Верховної Ради», проводив комітет із питань правової політики.

За словами депутата, конкурс передбачав спецперевірку та співбесіду в комітеті, який зрештою у березні і рекомендував розглянути шістьох кандидатів у сесійній залі парламенту.

«Всі процедурні моменти були дотримані, жодних порушень немає», – наголосив Веніславський.

Він також додав, що комітет не мав права відсіювати жодних кандидатів, тому всіх, кого запропонували представники депутатських фракцій, розглянуть під час голосування у сесійній залі.

«Парламент рейтинговим голосуванням вже фактично проводить конкурс», – зауважив Веніславський.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

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30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.