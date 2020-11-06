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06 листопада 2020, Київ 15:10
Новини | Політика

Рада не змогла призначити суддів КСУ за своєю квотою

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков звернувся до Комітету з питань правової політики з дорученням підготувати повторний конкурс

Верховна Рада 6 листопада не змогла призначити суддів Конституційного суду України за своєю квотою.

На сьогоднішньому засіданні відбулося рейтингове голосування по чотирьох кандидатурах, за результатами якого найбільшу кількість голосів набрала кандидатура Юрія Павленка («за» – 154).

Кандидатуру Юрія Павленка поставили на остаточне голосування, за результатами якого рішення не було ухвалене: «за» – 100 голосів за мінімально необхідних 226.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков звернувся до Комітету з питань правової політики з дорученням підготувати повторний конкурс.

6 листопада Верховна Рада планувала призначити двох суддів КСУ за своєю квотою.

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