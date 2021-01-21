ЄС готується до перегляду Угоди про асоціацію з Україною – ОП

Європейський союз цього року має почати перегляд Угоди про асоціацію з Україною. Про це йдеться у листі від президента Європейської ради Шарля Мішеля та очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на адресу Володимира Зеленського, повідомили в Офісі президента.

«Керівники інституцій ЄС відзначають, що цьогоріч розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у ОП, в планах також підписання найближчим часом Угоди про спільний авіаційний простір. Окрім того, розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Про такі кроки було домовлено під час минулорічного саміту Україна – ЄС.