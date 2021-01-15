Понад 14 тисяч українських компаній експортують продукцію до країн ЄС – Мінекономіки

Понад 14 тисяч українських компаній експортують продукцію до країн Європейського союзу, повідомив міністр економіки Ігор Петрашко.
«Понад 14 тисяч компаній щороку експортують свою продукцію до ЄС. А станом на середину січня право експорту своєї продукції до ЄС мають вже 362 українські підприємства, які виробляють продукцію тваринного походження і до якої висуваються найсуворіші вимоги з боку ЄС», – цитує слова Петрашка пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Згідно з повідомленням, від початку дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Євросоюз залишається найбільшим торговельним партнером Києва з питомою вагою торгівлі товарами – 40,7% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України.
Петрашко заявив, що у довгостроковій перспективі Україна хоче стати основним постачальником «екологічно чистих продуктів» для Європи.
Раніше сьогодні «Укрзалізниця» повідомила, що торік перевезення на експорт до країн ЄС склали майже 29 млн тонн вантажів.
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