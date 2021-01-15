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15 січня 2021, Київ 16:10
Новини | Економіка

Понад 14 тисяч українських компаній експортують продукцію до країн ЄС – Мінекономіки

Станом на середину січня право експорту своєї продукції до ЄС мають 362 українські підприємства, кажуть урядовці

Понад 14 тисяч українських компаній експортують продукцію до країн Європейського союзу, повідомив міністр економіки Ігор Петрашко.

«Понад 14 тисяч компаній щороку експортують свою продукцію до ЄС. А станом на середину січня право експорту своєї продукції до ЄС мають вже 362 українські підприємства, які виробляють продукцію тваринного походження і до якої висуваються найсуворіші вимоги з боку ЄС», – цитує слова Петрашка пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Згідно з повідомленням, від початку дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Євросоюз залишається найбільшим торговельним партнером Києва з питомою вагою торгівлі товарами – 40,7% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України.

Петрашко заявив, що у довгостроковій перспективі Україна хоче стати основним постачальником «екологічно чистих продуктів» для Європи.

Раніше сьогодні «Укрзалізниця» повідомила, що торік перевезення на експорт до країн ЄС склали майже 29 млн тонн вантажів.

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