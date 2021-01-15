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15 січня 2021, Київ 16:12
Новини | Економіка

У сполученні з ЄС Україна торік перевезла залізницею понад 40 млн тонн вантажів – УЗ

Лідером за обсягом стали перевезення до Польщі та зворотно (фото ілюстративне)

«Укрзалізниця» у сполученні з країнами Європейського союзу перевезла у 2020 році понад 40 млн тонн вантажів, повідомила пресслужба компанії.

«Лідером за обсягом стали перевезення до Польщі та зворотно, який склав майже 10 млн тонн. Так, у минулому році перевезення на експорт до країн ЄС склали майже 29 млн тонн, імпорт – майже 4 млн тонн, транзит – близько 7,5 млн тонн. До Топ-5 країн ЄС за обсягами перевезень вантажів Укрзалізницею з/до них увійшли: Польща, Словаччина, Чехія, Італія та Румунія. Також слід відзначити ріст перевезень з/до Румунії на 21,2% у минулому році – до майже 4 млн тонн», – йдеться в повідомленні.

Раніше у компанії заявили, що працюють над створенням бізнес-вертикалі вантажних перевезень з використанням досвіду розвинутих країн світу.

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