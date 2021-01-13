Під час зимових свят поїздами скористалися понад 1,3 мільйона пасажирів – УЗ

Під час масових зимових перевезень, з 18 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року, поїздами «Укрзалізниці» загалом скористалися понад 1,3 мільйона пасажирів, повідомила пресслужба залізничного перевізника.

«Значна частина з них (пасажирів – ред.) – 42% – подорожували на захід країни. Упродовж цього періоду святкові перевезення забезпечувала 91 пара пасажирських поїздів. Для зручних подорожей пасажирів Укрзалізниця, зокрема, збільшила періодичність курсування 8 парам пасажирських поїздів, відновила курсування 12 пар графікових пасажирських поїздів, у т.ч. поїзда Інтерсіті+ №745/746 Київ-Львів з продовженням маршруту до Славського та призначила 11 пар додаткових поїздів. Окрім західного напрямку, популярними також були одеський, харківський та дніпровський напрямки», – повідомили в «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, піковими датами за кількістю відправлених пасажирів були 30 грудня 2020 року, коли послугами залізниці скористалися 79,5 тисяч пасажирів та 3 січня 2021 року – 81,2 тисячі пасажирів.

За даними УЗ, під час новорічних свят, із 31 грудня 2020 року до 3 січня 2021 року, у далекому сполученні українські залізничники перевезли близько 200 тисяч пасажирів.

Під час січневого локдауну (8-24 січня) перевезення залізницею повністю забезпечене.