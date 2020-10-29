В Україні почала роботу попередня оціночна місія ЄС із «промислового безвізу» – Мінекономіки

Попередня оціночна місія Євросоюзу стосовно готовності Києва до підписання угоди про «промисловий безвіз» розпочала роботу в Україні, повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«29 жовтня під час онлайн-зустрічі торгового представника Тараса Качки з членами представництва ЄС в Україні, Генерального директорату Єврокомісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та МСП досягнуто домовленостей про початок роботи попередньої оціночної місії ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (угода АСАА, «промисловий безвіз»)», – йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що угоди АСАА відкриває нові можливості для українського бізнесу та залучення нових інвестицій в розвиток економіки України.

«Сторони відзначили прогрес у діалозі між Україною і ЄС щодо підготовки до укладання Угоди АСАА та домовилися активізувати спільну роботу під час проведення попередньої оціночної місії експертами ЄС системи технічного регулювання, оцінки відповідності, акредитації, стандартизації та метрології України», – йдеться в повідомленні.

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Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA). Раніше в уряді заявляли, що потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.