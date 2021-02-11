Україна має боротися з корупцією, ЄС повинен призначити представника з питань Криму та Донбасу – доповідь

10 лютого Європейський парламент затвердив доповідь про імплементацію Україною Угоди про асоціацію. Документ підтримали 526 європарламентарів, 79 проголоспували «проти», 71 депутат утримався.

Проєкт звіту підготував представник Німеччини, член Європейського народної партії Міхаель Галер. Документ був оприлюднений 17 листопада 2020 року.

У звіті йшлося, що Україна досягла «суттєвого прогресу» в імплементації Угоди про асоціацію. При цьому допомога від Європейського союзу вимагає дотримання певних умов. У зв’язку з цим Україна повинна знову показати свою відданість реформам та дотримуватися принципів ЄС.

Європарламент привітав спроби пришвидшити реформи в другій половині 2019 року, але закликає українські інституції не надавати перевагу швидкості перед якістю.

У парламенті висловили жаль через спроби членів українського парламенту «атакувати та підірвати антикорупційні інституції», зокрема через спроби звільнити директора Національного антикорупційного бюро України та непрозорий конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор документу звертає увагу на недостатній захист активістів та журналістів, які викривають корупцію, та закликає до ефективної імплементації закону про захист інформаторів, який набув чинності в січні 2020 року.

Також Європарламент «глибоко занепокоєний» високим градусом систематичного політичного тиску в Україні. Як приклад депутати наводять відставку колишнього голови Національного банку України Якова Смолія, який 1 липня 2020 року заявив про наміри піти з посади через тиск.

Крім того, в ЄС висловили жаль, що довіра до системи правосуддя залишається однією з найнижчих. Україну закликають пришвидшити реформування цієї сфери, щоб «не підривати роботу новостворених антикорупційних інституцій», уникнути політично мотивованих судових процесів та використання судової системи проти політичних опонентів.

«Розбіжності в політичних питаннях повинні розглядатися на компетентних політичних форумах, а не в судовій сфері», – йдеться в доповіді.

Українську владу також закликають продовжити розслідування злочинів часів Євромайдану та ратифікувати Римський статут, щоб визнати верховенство Міжнародного кримінального суду, та Стамбульську конвенцію про боротьбу з домашнім насиллям.

Крім того, ЄС радить Україні покращити Виборчий кодекс і привести його у відповідність до міжнародних стандартів. Зміни мають стосуватися кампаній в соціальних мережах, прозорості витрат під час виборчих кампаній та доступу незалежних кандидатів. При цьому в Європі вважають вибори в Україні вільними та справедливими.

Європарламент також хотів би побачити завершення реформи децентралізації, щоб зміцнити автономність та конкурентність місцевої влади.

Згідно з документом, Європейський союз і надалі підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і засуджує дії Росії. Парламент рекомендує призначити спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу.

При цьому ЄС закликає Україну допомогти центральному уряду Молдови відновити контроль над Придністров’ям.

Ще одна порада Україні – обмежити повноваження Служби безпеки України й зробити відомство винятково контррозвідувальним та контртерористичним органом. 28 січня Верховна Рада підтримала реформу СБУ в першому читанні.

У блоці про права людини Європейський парламент закликав розслідувати напади на представників медіа, ЛГБТ та нацменшин.

Європарламент публікує доповідь про стан Угоди про асоціацію вдруге. Перший звіт був оприлюднений у 2018 році.