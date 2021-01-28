Рада підтримала реформу СБУ в першому читанні

Верховна Рада підтримала реформу Служби безпеки України в першому читанні. Документ підтримали 285 народних депутатів.

У парламенті зазначають, що законопроєкт пропонує «значно посилити контррозвідувальний та антитерористичний напрямки діяльності СБУ», розширити її повноваження застосувати сили та засоби проти терористичних організацій, незаконних збройних і воєнізованих формувань, транснаціональних злочинних угруповань за межами України, а також проведення спеціальних інформаційних операції та протидії проведенню таких операцій проти України.

Законопроєкт пропонує розмежувати контррозвідувальну та оперативно-розшукову види діяльності Служби безпеки України у зв’язку з чим запропоновано із Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів.

Документ також передбачає, що СБУ виключать із закону про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Таким чином, мають бути ліквідовані спеціальні підрозділи СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У доопрацьованому проєкті передбачене поетапне скорочення штатної чисельності Служби безпеки України і її часткова демілітаризація.