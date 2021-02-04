Рада впорядкувала питання захисту викривачів корупції

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 3450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів». Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосувало 253 депутати.

«Законом також внесено низку взаємоузгоджених змін до закону України «Про запобігання корупції», Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України, які гарантуватимуть реалізацію права викривачів на захист у судах із боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги», – йдеться в повідомленні.

Документом передбачено, що «розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків».

Винагорода виплачуватиметься після рішення суду, але на суму, яка не перевищує трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Також закон встановлює, що «повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього закону, які можуть бути перевірені». Відповідно, викривач повинен пояснити, звідки йому стали достеменно відомі дані про вчинення корупційного правопорушення.

У документі також йдеться про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів, який має запустити НАЗК.

Відповідно до цього закону, підтвердження або непідтвердження статусу викривача здійснюється протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги.

У листопаді 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Як стверджують у Зеленського, закон дасть змогу створити нову ефективну систему запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції в державі.