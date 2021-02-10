Шмигаль у Брюсселі порушив тему лібералізації торгівлі між Україною та ЄС – уряд

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі 10 лютого в Брюсселі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом порушив тему лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, повідомляє у середу пресслужба уряду.

«Під час зустрічі сторони розпочали консультації щодо подальшої лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, що перебачено статтею 29 Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Зокрема, ідеться про прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі між Україною та Євросоюзом», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в уряді, Шмигаль зауважив у розмові з Домбровскісом, що Україна на запит ЄС у листопаді минулого року надала усю необхідну інформацію для завершення першої фази імплементації Угоди про асоціацію у сфері державних закупівель і очікує відповідного підтвердження від ЄС.

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«Україна також розраховує на підтримку у питанні включення внутрішніх водних шляхів України до регіональної мережі TEN-T. Це сприятиме розвитку ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту й залученню інвестицій у цю сферу. Крім того, це переорієнтація вантажних потоків на більш екологічний й економічний річковий транспорт», – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

9 лютого українська урядова делегація на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем почала робочий візит до Брюсселя. Завтра, 11 лютого, там відбудеться сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС.