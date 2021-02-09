У Європейській раді розповіли, про що говоритимуть на засіданні Ради асоціації Україна – ЄС

Під час засідання Ради асоціації Україна – ЄС обговорять імплементацію Угоди про асоціацію та питання територіальної цілісності України. Про це повідомила пресслужба Європейської ради.

«Буде обговорено імплементацію Угоди про асоціацію. Зокрема, в кількох сферах інтересів: політичні реформи, верховенство права та безпека, економічне співробітництво та торгівля», – заявили в ЄС.

У Європейській раді додали, що учасники підсумують нинішню ситуацію на сході України та імплементацію мінських домовленостей з акцентом на гуманітарні питання. Також обговорюватимуть питання окупації Криму.

Зустріч відбудеться під головуванням високого представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Українську делегацію очолить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, зауважили в Європейській раді.

Як повідомляло Радіо Свобода, Європейський союз цього року має почати перегляд Угоди про асоціацію з Україною. Про це йдеться в листі президента Європейської ради Шарля Мішеля та очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на адресу Володимира Зеленського.

«Керівники інституцій ЄС відзначають, що цьогоріч розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах», – мовиться у повідомленні Офісу президента.

Як зазначили в ОПУ, в планах також підписання найближчим часом Угоди про спільний авіаційний простір. Окрім того, розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Про такі кроки було домовлено під час торішнього саміту Україна – ЄС.