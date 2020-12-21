Уряд запустив інформкампанію про переваги євроінтеграції

В Україні стартувала урядова інформаційна кампанія «EUКраїна». Як передає урядовий портал, мета кампанії – підвищити обізнаність українців щодо переваг євроінтеграції.

«Європейська інтеграція стосується всіх аспектів нашого життя – це краща освіта, більші можливості для українського бізнесу, зручні адміністративні послуги, захищені права споживача, якісні продукти на полицях магазинів. Кожен українець може пришвидшити рух України до ЄС, якщо буде слідувати європейським стандартам та цінностям. Саме тому ми запускаємо нову інформаційну кампанію, аби розповісти українцям, як імплементувати євроінтеграцію в кожен аспект нашого щоденного життя», – заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Згідно з повідомленням, кампанію створено за підтримки Представництва ЄС в Україні та проєкту Association4U.

1 вересня 2017 року набрала чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом. Багато норм угоди про асоціацію були тимчасово застосовані іще з 2014 року, але вступ в дію угоди забезпечив тіснішу співпрацю між Брюсселем і Києвом у таких сферах, як зовнішня політика, правосуддя, освіта, наука і технологія.

Україна є учасницею програма «Східного партнерства», що стартувала 2009 року і має на меті наблизити офіційний Київ разом із ще кількома країнами до вступу в ЄС. Водночас програма не містить чіткої пропозиції вступити до блоку.