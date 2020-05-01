Голова європейської дипломатії відповів на питання про перспективи членства України в ЄС

Україна – ключовий партнер Європейського союзу серед держав Східного партнерства, наголосив в інтерв’ю Радіо Свобода верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він розповів, чи запропонує ЄС Україні членство, поділився занепокоєннями щодо боротьби із коронавірусом та прокоментував можливість зняття санкцій з Росії у часи пандемії.

– Чи запропонує Європейська комісія європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові, на чому постійно наполягає Європейський парламент?

– Держави Східного партнерства, члени цього партнерства мають різні амбіції та прагнення. Деякі країни хочуть загалом побудувати тісніші відносини з ЄС. Інші хочуть зробити пріоритетними окремі аспекти співпраці. І ніхто не змушений мати відносини з ЄС, якщо не хоче.

Україна – наш ключовий партнер серед держав Східного партнерства. Немає більшого прихильника України, ніж Європейський Союз



І, звісно, Україна – наш ключовий партнер серед держав Східного партнерства. Немає більшого прихильника України, ніж Європейський Союз. Наша Угода про асоціацію, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі, – це найбільш повна угода, яку Європейський Союз коли-небудь підписував з партнерами по всьому світу. Ми щиро підтримуємо президента Володимира Зеленського, а також відверті щодо рішучої підтримки суверенітету України.

Україна прагне членства. Так, це суверенне право країни визначати таке прагнення як свою стратегічну мету.

Як я вже сказав – ми маємо найсильнішу, найповнішу угоду з Україною, з-поміж тих, які ми маємо з державами, що не є членами ЄС. І я думаю, що це сприятиме поступовій економічній інтеграції України та поглибленню політичної асоціації із Європейським Союзом.

З цією метою (стати членом ЄС – ред.) ми зосереджуємось на повному виконанні Угоди про асоціацію. Я думаю, що це те, що ми маємо робити у ці часи. Це надає дуже сильну та глибоку перспективу для наближення України до Європейського Союзу.

– Чи хвилює ЄС те, як Україна справляється із кризою Covid-19? Зрештою, це велика країна, втягнута у війну, вона не така стійка, як, можливо, країни-члени ЄС. Як ви думаєте, ЄС допоможе Україні ще більшою кількістю грошей у майбутньому?

– Ми надали достатньо суттєві ресурси для протидії пандемії в Україні. Ми реструктурували підтримку не лише України, а й багатьох інших країн, щоб подолати пандемію.

Ми готові збільшити нашу допомогу, якщо знадобиться

Я вважаю, що вони ефективно протидіятимуть цій новій загрозі. І ми готові збільшити нашу допомогу, якщо знадобиться. Але що непокоїть нас найбільше зараз – це можливість доправити гуманітарну та медичну допомогу в регіони, де бойові дії створюють чимало складнощів.

І ми закликаємо усіх партнерів, всі сторони цього конфлікту забезпечити вільний потік гуманітарної допомоги до цих регіонів. Для нас це найважливіше питання. Я не думаю, що проблема у браку фінансових ресурсів. Складність не в цьому. Проблема в тому, щоб отримати доступ до території, куди конфлікт не дає потрапити гуманітарній допомозі.

– Як гадаєте, наприкінці червня все ж відбудеться саміт Східного партнерства, як це і було заплановано, чи все ж подію перенесуть на другу половину року?

– Саміт все ще має відбутися у червні, згідно з планом. Але, очевидно, що нам потрібно не забувати про те, що ми зараз перебуваємо у безпрецедентній ситуації. Нічого точно викарбувати на камені неможливо, особливо коли ці камені такі крихкі через коронавірусну кризу.

Але незалежно від того, відбудеться саміт чи ні, ми повинні продовжувати просуватися у конкретних сферах співпраці – у сталому економічному зростанні, створенні робочих місць, відповідно до комунікацій Східного партнерства, які ми видали минулого місяця.

– Чи вважаєте Ви, що економічні санкції ЄС щодо Росії продовжать у червні? І якщо влада Чехії попросить Європейський Союз додати більше людей до списку санкцій, якщо вони дізнаються, що Росія намагалася отруїти празьких чиновників, чи погодились би ви на це?

– Годі вам. У ваших запитаннях занадто багато «якщо». Ми не ведемо справи на основі «якщо», ми ухвалюємо свої рішення на основі фактів, коли ці факти стаються.

І взагалі, ви знаєте, що запровадження, продовження чи відміна санкцій – це те, що повинні вирішити країни-члени. Не будемо спекулювати на цьому етапі.

– Чи є привід для зняття санкцій щодо Росії на тлі ситуації з коронавірусом?

– Ні, я не думаю, що боротьба з коронавірусом вплине на санкції.

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