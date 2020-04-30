США та Ізраїль привітали рішення Німеччини щодо «Хезболли»

Сполучені Штати та Ізраїль привітали рішення Німеччини визнати угруповання «Хезболла» терористичною організацією.

Посол США в Німеччині Річард Ґренелл закликав інші країни ЄС приєднатися до цього кроку. Німецька заборона на діяльність «Хезболли» на території країни «відображає рішучість Заходу протистояти глобальній загрозі, яку становить» ця організація, заявив Ґренелл і додав, що бойовикам «не можна дозволити використовувати Європу як безпечний притулок для підтримки тероризму в Сирії та в усьому світі».

Заява американського дипломата подібна до реакції міністра закордонних справ Ізраїлю, який також закликав інші європейські країни наслідувати приклад Берліна. «Це дуже важливе рішення і цінний та вагомий крок у глобальній боротьбі з тероризмом», – заявив міністр Ісраель Кац.

Раніше 30 квітня Німеччина заборонила діяльність підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла» на своїй території та кваліфікувала цю організацію як «терористичну».