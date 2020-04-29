ЄС надав 123,5 млн грн підприємцям з Донбасу

Європейський союз надав 123,5 мільйона гривень підприємцям з Донбасу за перші чотири місяці роботи програми FinancEast.

Представництво ЄС в Україні повідомило, що кошти надали у вигляді субсидій та компенсацій для мікро-, малих та середніх підприємств на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Програма передбачає відшкодування до 50% вартості інвестиційних проєктів. Йдеться про придбання у лізинг або у кредит сільськогосподарської техніки, обладнання і транспортних засобів, монтаж, будівництво та реконструкцію приміщень.

«Донецька та Луганська області нині як ніколи потребують допомоги та інвестицій для сталого економічного та соціального відновлення. Уже є хороший старт: з початку року програма FinancEast в межах EU4Business профінансувала майже 70 інвестиційних проєктів мікро- та малих підприємств. І ця цифра буде зростати за допомогою гранту, наданого Європейським союзом», –заявив посол ЄС Матті Маасікас.

FinancEast реалізують німецький державний банк розвитку KfW та Фонд розвитку підприємництва в межах проєкту «Підтримка Європейського союзу для сходу України» та ініціативи ЄС EU4Business. Головними партнерами стали АТ «Ощадбанк» та ТОВ «ОТП Лізинг».