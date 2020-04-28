Світовий банк схвалив надання Україні 135 млн дол для підтримки медицини в боротьбі з COVID-19

Рада директорів Світового банку затвердила в ніч на вівторок додаткове фінансування Україні розміром 135 мільйонів доларів для проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», з яких 35 мільйонів доларів будуть скеровані на діяльність із протидії поширенню епідемії COVID-19, йдеться в повідомленні банку.

«Це додаткове фінансування допоможе Україні в оновленні близько 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, забезпечуючи можливість лікарням виконувати складні медичні процедури з використанням високотехнологічного обладнання і відповідних протоколів лікування», – йдеться в коментарі в.о. директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекса Кремера.

Повідомляється, що в рамках проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» з початковою сумою інвестицій у 215 мільйонів доларів надається допомога у відновленні міських лікарень і фельдшерсько-акушерських пунктів у селах, закупівлі медобладнання і покращення якості медичних послуг.

На початку поточного місяця уряд підтвердив, що планує отримати 135 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку – підрозділу Світового банку – на охорону здоров’я.

Раніше повідомлялося, що вже у травні Україна отримає від Світового банку транш у 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення в період спалаху коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 28 квітня в Україні зафіксовано 9410 випадків захворювання на COVID-19, 239 людей померли, 992 людини одужали. Кількість хворих у світі перевищила 3 мільйони.