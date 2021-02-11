ЄС визнає прорахунки вакцинації, а Україна вимагає сигналу

Голова виконавчого органу Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн визнала, що програма імунізації громадян ЄС від коронавірусу заслуговує на критику і сказала, що Брюссель буде вчитися на помилках.

У виступі перед депутатами Європейського парламенту Урсула фон дер Ляєн погодилася, що процес ліцензування вакцин європейськими органами був надто повільним.

У той час як країни ЄС офіційно почали щеплення 27 грудня 2020 року, Велика Британія розпочала імунізацію 8 грудня, а США 14 грудня.

«Ми запізнилися зі схваленням. Ми були занадто оптимістичними стосовно масового виробництва. І ми, можливо, були занадто впевненими, що замовлення будуть прибувати вчасно», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії при цьому наголосила, що ЄС вже отримав 26 мільйонів доз вакцин, і що план вакцинувати 70% населення до кінця літа має бути виконаний.

Урсула фон дер Ляєн далі наполягає, що організація пішла правильним шляхом, централізувавши закупівлю вакцин, бо таким чином уникла потенційно руйнівної конкуренції між країнами ЄС.

Україна підганяє ЄС

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи у Брюсселі цього тижня, заявив, що Росія використовує свою вакцину від коронавірусу як інструмент у конфлікті і закликав ЄС «протидіяти політичній пропаганді» Москви.

За словами урядовця Україна очікує «потужного сигналу про те, що ми маємо підтримку Європейського Союзу у справі вакцинації».

«Російська федерація намагається насадити свою вакцину, як важіль впливу зокрема у тих регіонах, які зараз не контрольовані українським урядом», – сказав він виданню Politico.eu.

Уряд у Києві постановив, що в Україні не можна реєструвати медикаменти з Росії – країни агресора.

Але щеплення російською вакциною «Спутнік» почали в окупованому Криму, і також оголосили про її завезення у де-факто контрольовані Росією частини Донецької та Луганської областей.

Москва критикувала український уряд за небажання вести переговори про закупівлю російської вакцини, хоча в Росії також визнавали, що зараз не мають вакцин у достатній кількості.