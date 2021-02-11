МОЗ: на тендері обрали компанію, яка транспортуватиме вакцини Pfizer

Оператором логістики вакцин від COVID-19, які потребують ультранизьких температур, за підсумками тендеру визначена компанія ТОВ «Фармасофт», повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Відкритий тендер проведено проєктом USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed), який виконується міжнародною організацією MSH (Management sciences for Health) у відповідності до міжнародних закупівельних процедур», – написав Ляшко у фейсбуці 10 лютого.

За його словами, вже найближчим часом із переможцем тендеру будуть організовані зустрічі для проведення мікропланування і розробки покрокового плану прийняття, збереження і розвезення вакцин Pfizer-BioNTech.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

«Попереду, звісно, найскладніше, але ми готові! Готові до прийняття 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech у рамках першої поставки від COVAX», – написав Ляшко.

8 лютого під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

Американська компанія Pfizer та німецька BioNTech розробляли вакцину від COVID-19 спільними зусиллями. Її ефективність становить 95%.