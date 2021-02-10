НАБУ розслідує можливе завищення вартості при закупівлі вакцин проти COVID-19

Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю. Про це 10 лютого повідомила Рада громадського контролю НАБУ.

У відповіді першого підрозділу детективів НАБУ на звернення Ради громадського контролю йдеться, що інформація розслідується в межах справи, яка була відкрита 3 лютого 2021 року за статтею про зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364).

У Раді запитували про закупівлю вакцини за 17,85 долара за дозу від виробника Sinovac Biotech, яку здійснюватимуть через приватну фірму-посередника «Лекхім».

У повідомленні вказано, що державне підприємство «Медичні закупівлі» розпочинало переговори з орієнтовною ціною 3 долари, і ці переговори були вже на фінальній стадії. У Раді громадського контролю стверджують, нібито міністр охорони здоров’я Максим Степанов «у ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech».

За повідомленням Reuters, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 10 лютого заявив, що «абсолютно спокійний» у ситуації, що склалася.

«Ми здійснюємо свою діяльність якомога відкритіше і якомога відкритіше висловлюємося щодо кожного виробника. Ціни на вакцини різняться», – сказав Степанов, додавши, що не може коментувати безпосередньо розслідування.

За словами міністра, ціни на вакцини проти COVID-19, вказані різними виробниками, становлять від 7 до 34 доларів, а ціна на дозу виробництва Sinovac була запропонована підприємством «Медичні закупівлі», незалежною державною агенцією.

Наприкінці грудня 2020 року Україна підписала контракт на 1,9 мільйона доз із китайською компанією Sinovac. За цією угодою, постачання здійснюватиметься через компанію «Лекхім».

На початку січня 2021 року громадська організація «Пацієнти України» заявила, нібито міністр Степанов сам призначив посередником «Лекхім», а сама ця компанія пов’язана з колишньою очільницею МОЗ Раїсою Богатирьовою.