«Медзакупівлі» звітують про понад 1 млрд гривень економії на закупівлях засобів захисту в 2020 році

Державне підприємство «Медичні закупівлі» заощадило 1,037 мільярда гривень на закупівлях засобів індивідуального захисту протягом 2020 року, йдеться в звіті підприємства, оприлюдненому 8 лютого.

За даними підприємства, за рік воно здійснило 328 тендерів з 831 оголошеного і закупило 374 медичних найменувань із 478 запланованих.

При цьому протягом року були централізовано закуплені понад 17 мільйонів одиниць захисних товарів, серед них більше ніж 6,6 мільйона медичних масок, понад 4,7 мільйона пар рукавичок і близько 1,23 мільйона респіраторів. На цих закупівлях підприємство заощадило 1,037 мільйярда гривень, або 44,3% загальної вартості.

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Також «Медзакупівлі» придбали 200 апаратів тштучної вентиляції легень за 84 мільйони гривень , економію оцінюють у 16 мільйонів гривень. Ще понад 26 мільйонів одиниць ЗІЗ вдалося закупити на заощаджені кошти, додають у підприємстві.

Також, як йдеться у звіті, «Медичні закупівлі» брали участь у закупках вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Згідно з документом, саме це підприємство оплатило дистриб’ютору «Лекхім» партію вакцини від китайського виробника Sinovac Biotech. До До 31 березня Україна має отримати перші 700 тисяч доз, до 31 травня – другу партію в понад 1,213 мільйона доз.

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Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».