Мінекономіки пояснило, чому запропонувала визначити «Ліки України» централізованим закупівельником

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило деталі щодо визначення державного підприємства «Ліки України» централізованою закупівельною організацією.

Як зазначають у міністерстві, відповідні звернення воно, як уповноважений урядовий орган, отримало від самого підприємства.

«Протягом 2020 року до Мінекономіки надходили звернення ПАТ «ДАК «Ліки України» від 05.02.2020 № 185 та від 19.10.2020 № 271 щодо визначення зазначеної установи централізованою закупівельною організацією», – йдеться у відповіді.

Також у міністерстві нагадали, що 11 листопада 2020 року уряд визначив державне підприємство «Медичні закупівлі» централізованою закупівельною організацією.

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Це підприємство, згідно з листом, «проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів та спеціалізованого санітарного транспорту в інтересах Міністерства охорони здоров’я України згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» за рахунок коштів державного бюджету».

Згідно з повідомленням Мінекономіки, воно, на виконання ухваленого Кабінетом міністрів рішення, після визначення «Ліків України» централізованою закупівельною організацією звернулося до нього по такі дані:

організаційно-правова форма та організаційно-штатна структура підприємства

орієнтовний перелік замовників, в інтересах яких ЦЗО може проводити тендери, та/або перелік замовників, в інтересах яких проведення тендерів ЦЗО є обов’язковим

орієнтовний перелік товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівлю яких планується здійснювати через ЦЗО, та/або перелік товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівля яких замовниками через ЦЗО є обов’язковою

орієнтовний річний бюджет ЦЗО з описом основних витрат і джерел їх покриття та інформації щодо очікуваного економічного ефекту від її діяльності

результати аналізу можливих ризиків майбутньої діяльності ЦЗО

обґрунтування доцільності визначення ЦЗО із зазначенням економічних прогнозів її діяльності

статут юридичної особи

«Після отримання інформації від ПАТ «ДАК «Ліки України» відбудеться її опрацювання», – підсумовують у міністерстві.

20 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства визначити державне підприємство «Ліки України» централізованою закупівельною організацією. Таке доручення він озвучив на прохання самого міністерства.