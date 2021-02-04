Мінекономіки пояснило, чому запропонувала визначити «Ліки України» централізованим закупівельником

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило деталі щодо визначення державного підприємства «Ліки України» централізованою закупівельною організацією.
Як зазначають у міністерстві, відповідні звернення воно, як уповноважений урядовий орган, отримало від самого підприємства.
«Протягом 2020 року до Мінекономіки надходили звернення ПАТ «ДАК «Ліки України» від 05.02.2020 № 185 та від 19.10.2020 № 271 щодо визначення зазначеної установи централізованою закупівельною організацією», – йдеться у відповіді.
Також у міністерстві нагадали, що 11 листопада 2020 року уряд визначив державне підприємство «Медичні закупівлі» централізованою закупівельною організацією.
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Це підприємство, згідно з листом, «проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів та спеціалізованого санітарного транспорту в інтересах Міністерства охорони здоров’я України згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» за рахунок коштів державного бюджету».
Згідно з повідомленням Мінекономіки, воно, на виконання ухваленого Кабінетом міністрів рішення, після визначення «Ліків України» централізованою закупівельною організацією звернулося до нього по такі дані:
- організаційно-правова форма та організаційно-штатна структура підприємства
- орієнтовний перелік замовників, в інтересах яких ЦЗО може проводити тендери, та/або перелік замовників, в інтересах яких проведення тендерів ЦЗО є обов’язковим
- орієнтовний перелік товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівлю яких планується здійснювати через ЦЗО, та/або перелік товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівля яких замовниками через ЦЗО є обов’язковою
- орієнтовний річний бюджет ЦЗО з описом основних витрат і джерел їх покриття та інформації щодо очікуваного економічного ефекту від її діяльності
- результати аналізу можливих ризиків майбутньої діяльності ЦЗО
- обґрунтування доцільності визначення ЦЗО із зазначенням економічних прогнозів її діяльності
- статут юридичної особи
«Після отримання інформації від ПАТ «ДАК «Ліки України» відбудеться її опрацювання», – підсумовують у міністерстві.
20 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства визначити державне підприємство «Ліки України» централізованою закупівельною організацією. Таке доручення він озвучив на прохання самого міністерства.
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