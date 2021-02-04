Уряд продовжить карантин до 30 квітня – Шмигаль

Уряд України продовжить дію карантину до 30 квітня, однак, і ця дата, найімовірніше, не кінцева. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «Глобальний огляд економіки України».

«Швидше за все він (карантин, – ред.) продовжуватиметься в тій чи іншій формі, можливо, з пом’якшеннями, можливо, він буде адаптивним», – зазначив очільник уряду.

Пов’язаний з пандемією коронавірусу карантин в Україні було запроваджено у березні минулого року.

9 грудня Кабмін вкотре продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого.

Напередодні Шмигаль заявляв, що ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні дозволяє повернутися до адаптивного карантину. Адаптивний карантин діяв в Україні з 11 травня по 9 листопада.

Упродовж минулої доби, 3 лютого, в Україні виявили 5 082 нових випадки COVID-19. Померли від COVID-19 140 людей, одужали – 9 933.

За весь час пандемії в Україні виявили 1 232 246 випадків COVID-19, одужали 1 055 406, летальних випадків – 23 229.