Україна повернеться до адаптивного карантину – Шмигаль

Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні дозволяє повернутися до адаптивного карантину, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він заявив 3 лютого на засіданні уряду.

«Епідемічна ситуація дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідеміологічної небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий або червоний. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення», – сказав Шмигаль.

Водночас він попросив Міністерство охорони здоров’я «активно прокомунікувати» зміни, щоб внести ясність щодо критеріїв визначення «кольору» регіонів.

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Також голова уряду нагадав про необхідність і надалі дотримуватися карантину і заходів безпеки.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував, що МОЗ запропонує Кабінету міністрів проєкт постанови про повернення до адаптивного карантину.

Адаптивний карантин діяв в Україні з 11 травня по 9 листопада.

За добу 2 лютого в Україні виявили 3 285 нових хворих на COVID-19.