COVID-19: експерти ВООЗ відвідали дослідницький центр в Ухані

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я відвідали дослідницький центр в китайському Ухані в межах свого розслідування про походження коронавірусної інфекції COVID-19.

Команда ВООЗ відвідала 3 лютого Уханський інститут вірусології.

«Ми очікуємо на зустріч з усіма ключовими людьми тут та хочемо поставити всі важливі питання, які потрібно запитати», – заявив зоолог та експерт ВООЗ Петер Дашак.

Інститут створив архів генетичної інформації про коронавіруси кажанів після спалаху важкого гострого респіраторного синдрому у 2003 році. На цьому тлі з'явилися непідтверджені твердження про те, що перший спалах COVID-19 виник в Ухані наприкінці 2019 року.

Китай заперечував цю ймовірність і просував також непідтверджені теорії, що вірус, можливо, виник в іншому місці або був імпортований до Китаю за допомогою заморожених морепродутів. Міжнародні науковці відкидали такі теорії.

До команди ВООЗ входять експерти з 10 націй. Вони почали працювати минулого тижня після двох тижнів карантину. За цей час вони відвідали госпіталі, дослідницькі інститути та традиційний «мокрий ринок», з яким пов'язували багато перших випадків COVID-19.