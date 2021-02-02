У Чехії з 5 лютого діятимуть нові вимоги щодо в’їзду іноземців

Від 5 лютого у Чехії починають діяти нові правила, які стосуються в’їзду іноземців до країни.
До так званого «семафора» – країн, громадяни яких за умовами перетину чеського кордону розділені на червону, помаранчеву й зелену зони, додається ще темно-червона зона.
До «темно-червона» зони входять країни з високим ризиком інфікування коронавірусом, зокрема, Іспанія, Велика Британія, Фінляндія, Греція, Норвегія, Ісландія, Угорщина, а також так звані «треті» країни, серед них Україна, Грузія, Білорусь, Росія, Таджикистан, Об’єднані Арабські Емірати.
Громадяни з цих країн при перетині кордону будуть зобов’язані пред’явити негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до цього, заповнити формуляр, а також пройти 10-денний карантин. Тривалість карантину можна скоротити, пройшовши повторний тест на COVID-19 з негативним результатом.
Нові вимоги до в’їзду іноземців до Чехії, як зазначає міністерство закордонних справ Чехії, запроваджуються «з огляду не несприятливий розвиток пандемії та побоювання щодо поширення нових мутацій коронавірусу».
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