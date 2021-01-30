Чехія закрила свої кордони для іноземців

У ніч на 30 січня Чехія закрила кордони і не впускатиме на свої терени іноземців. Виняток матимуть лише іноземці, які в країні працюють чи навчаються, приїжджають до рідних. Про це рішення на своїй твіттер-сторінці повідомило міністерство іноземних справ Чехії.

Уряд закрив кордони у зв’язку з потребою обмежити поширення епідемії COVID-19, яка останніми днями показує зростання кількості інфікованих.

Як зазначив речник президії поліції Ондржей Моравчік, якщо досі на кордоні в іноземців перевіряли наявність негативних тестів на COVID-19, то «тепер ми будемо перевіряти, чи маєте ви потрібний привід для того, щоб сюди їхати».

Новоухвалені заходи стосуються значних обмежень в роботі зимових курортів, готелів, в яких відтепер можуть проживати тільки громадяни у відрядженні, підтвердженому спеціальним документом.