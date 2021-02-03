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03 лютого 2021, Київ 15:29
Новини | Політика

Посол ЄС застеріг Україну від ухвалення закону про локалізацію виробництва у держзакупівлях

«Ми очікуємо від української сторони, що вона утримається від ухвалення законодавства, яке не відповідає Угоді про асоціацію», сказав Матті Маасікас

Європейський Союз очікує, що Україна відмовиться від ідеї локалізації виробництва під час державних закупівель – про це посол ЄС у Києві Матті Маасікас сказав під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС із членами Кабінету міністрів 3 лютого.

Маасікас назвав цей законопроєкт серед інших важливих питань співпраці Києва та Євросоюзу.

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«Ми очікуємо від української сторони, що вона утримається від ухвалення законодавства, яке не відповідає Угоді про асоціацію. Це стосується і пропозиції впровадити вимоги щодо локалізації у сфері державних закупівель», – сказав Маасікас.

Законопроєкт про «створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» у публічних закупівлях Верховна Рада підтримала в першому читанні в липні 2020 року. 3 лютого до нього подали правки.

Серед його ініціаторів – представники як «Слуги народу», так і «Опозиційної платформи – За життя», «Європейської солідарності» та «Батьківщини».

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Цей документ запроваджує поняття «ступінь локалізації» – питомої ваги матеріалів та сировини українського виробництва. Відповідність цьому критерію може стати обов’язковою під час публічних закупівель.

Схожий за змістом законопроєкт «купуй українське» у 2017 році вже наражався на критику представників громадськості і самого уряду та не пройшов друге читання.

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