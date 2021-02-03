Посол ЄС застеріг Україну від ухвалення закону про локалізацію виробництва у держзакупівлях

Європейський Союз очікує, що Україна відмовиться від ідеї локалізації виробництва під час державних закупівель – про це посол ЄС у Києві Матті Маасікас сказав під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС із членами Кабінету міністрів 3 лютого.

Маасікас назвав цей законопроєкт серед інших важливих питань співпраці Києва та Євросоюзу.

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«Ми очікуємо від української сторони, що вона утримається від ухвалення законодавства, яке не відповідає Угоді про асоціацію. Це стосується і пропозиції впровадити вимоги щодо локалізації у сфері державних закупівель», – сказав Маасікас.

Законопроєкт про «створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» у публічних закупівлях Верховна Рада підтримала в першому читанні в липні 2020 року. 3 лютого до нього подали правки.

Серед його ініціаторів – представники як «Слуги народу», так і «Опозиційної платформи – За життя», «Європейської солідарності» та «Батьківщини».

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Цей документ запроваджує поняття «ступінь локалізації» – питомої ваги матеріалів та сировини українського виробництва. Відповідність цьому критерію може стати обов’язковою під час публічних закупівель.

Схожий за змістом законопроєкт «купуй українське» у 2017 році вже наражався на критику представників громадськості і самого уряду та не пройшов друге читання.